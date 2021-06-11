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快訊／台南柳營工廠火警　6000平方公尺廠房「全面燃燒」陷入火海

▲台南市柳營區工六路1處工廠晚上發生火警，面積約1600平方公尺工廠已全面燃燒陷入一片火海，消防人員全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市柳營區工六路1處工廠晚上發生火警，面積約6000平方公尺廠房已全面燃燒陷入一片火海，消防人員全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市柳營區工六路1處工廠，11日晚上9時21分發生火警，台南市消防局出動約30部消防車，人員60多人前往搶救，但消防人員到火場發現，工廠已全面燃燒陷入一片火海，燃燒面積約6000平方公尺，內部有塑膠回收物，火勢一發不可收拾，目前正調怪手等重機械前往協助開挖，消防人員全力布水線射水搶救火勢，並防止火勢擴大中。

▲台南市柳營區工六路1處工廠晚上發生火警，面積約1600平方公尺工廠已全面燃燒陷入一片火海，消防人員全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於11日晚上9時21分許據報，台南市柳營區工六路1處工廠晚上發生火警，消防局出動新營、柳營、東山 、六甲、官田、下營、白河、後壁及白河中隊和第一大隊等近30部消防車及人員60多人前往搶救。

▲台南市柳營區工六路1處工廠晚上發生火警，面積約1600平方公尺工廠已全面燃燒陷入一片火海，消防人員全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柳營車組於9時30分馳抵現場，發現面積約6000平方公尺的廠房已陷入一片火海，幸好無人員受困。消防人員初步調查，該廠房係1處收受廢塑膠混合物及廢塑膠等廢棄物堆放廠房，因係易燃物火勢一發不可收拾，並冒出大量濃煙。

▲台南市柳營區工六路1處工廠晚上發生火警，面積約6000平方公尺廠房已全面燃燒陷入一片火海，消防人員全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員布多條射水搶救，並調來2部大型怪手等重機械，協助控開火場以利灌救。台南市環保局也派員前往監測空氣品質，目前正由消防局漏夜搶救滅火中。

▲台南市柳營區工六路1處工廠晚上發生火警，面積約6000平方公尺廠房已全面燃燒陷入一片火海，消防人員全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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