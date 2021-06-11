　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

端午守護台南獎金轉為里辦公室工作津貼　里長都動起來宣傳

▲市長黃偉哲在里長及各方建議下，從善如流將獎金改為「家戶聯防津貼」，提供里辦公處的防疫工作所需，里長們也動起來積極宣傳，全力防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市長黃偉哲在里長及各方建議下，從善如流將獎金改為「家戶聯防津貼」，提供里辦公處的防疫工作所需，里長們也動起來積極宣傳，全力防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新冠肺炎疫情確診個案，都是「北孫南送」所引發，因應即將到來的端午節3天連假返鄉人潮，市長黃偉哲決定強化家戶聯防機制，在里長及各方建議下，黃偉哲從善如流，將獎金改為「家戶聯防津貼」，提供里辦公處的防疫工作所需，里長們也動起來積極宣傳，全力防疫。

市府指出，南返者自願前往篩檢，快篩為陽性，市府將發放「家戶聯防津貼」1千元給里辦公處，若PCR檢驗確診，津貼為1萬元，很多里長都動起來，積極在里內宣傳，呼籲里民一起守護台南的安全。

因北部疫情仍相當嚴峻，為阻絕病毒繼續南送，台南市長黃偉哲近日積極推動防疫新生活的「端午三不一多」政策，他籲請市民朋友不返鄉、不移動、不群聚、多宅配，以減少感染風險。

▲市長黃偉哲在里長及各方建議下，從善如流將獎金改為「家戶聯防津貼」，提供里辦公處的防疫工作所需，里長們也動起來積極宣傳，全力防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市37行政區的里長聯誼會會長們，也帶領里長一同響應，例如台南市南區文南里里長陳清泉、南都里里長陳啟松，最近幾天均不眠休地在里內呼籲里民，要他們告知外地親友非必要請勿返鄉，配合市政府「端午三不一多」等政策，保護家人也保護自己。

市府指出，這項配合中央「決戰家戶」防疫作為，發揮區里鄰關懷最大精神，就是要透過行政體系或是市民朋友自己警覺，希望能全面阻斷社區傳播鏈的發生，團結防疫守護台南。

聲寶強效吸入式捕蚊燈

ET快訊
漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒被吐出
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

草木皆兵？台南捐血活動被檢舉群聚　衛生局：社交群聚才違法！

同島一命！國際扶輪社助花蓮抗疫　捐2000組快篩試劑

台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質面臨255萬罰款

防疫吃出免疫力！端節在家聰明享粽　搭配我的餐盤六口訣+運動

高雄議員結合企業捐贈面罩、次氯酸水　盼基層警「防疫罩得住」

黃偉哲燈籠外交奏效　日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

端節防疫勿出門！花蓮連假管制5大場所　加強稽查違反必罰

只要有疫苗就開打！饒慶鈴視察接種站：台東準備好了只等疫苗

高雄飯店深夜湧「全副武裝」人員　北馬其頓詐團隔離期滿

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

草木皆兵？台南捐血活動被檢舉群聚　衛生局：社交群聚才違法！

同島一命！國際扶輪社助花蓮抗疫　捐2000組快篩試劑

台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質面臨255萬罰款

防疫吃出免疫力！端節在家聰明享粽　搭配我的餐盤六口訣+運動

高雄議員結合企業捐贈面罩、次氯酸水　盼基層警「防疫罩得住」

黃偉哲燈籠外交奏效　日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

端節防疫勿出門！花蓮連假管制5大場所　加強稽查違反必罰

只要有疫苗就開打！饒慶鈴視察接種站：台東準備好了只等疫苗

高雄飯店深夜湧「全副武裝」人員　北馬其頓詐團隔離期滿

「眼皮＋濃密美睫」掉地上！正妹遭吉娃娃撲臉撕咬　眼珠整顆露出

大谷翔平飆8K勝投被搞砸　火力放送2支二壘打

女空軍遭二度性侵「想輕生」！致電熱線求救被狠拒：妳明天再打吧

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」下場曝

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

莫文蔚「時尚浴袍美照」挨轟辱華　陸網氣炸...她1舉動緊急滅火

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

防疫在家練廚藝 ！馬卡龍彩色水餃、超Q奇奇蒂蒂三明治冰淇淋跟著來做

湯匙上畫小魚...下秒竟在水中飄 媽笑：讓小孩秒安靜的神奇遊戲！

地方熱門新聞

高雄飯店深夜湧「全副武裝」人員

虎尾鎮長扮屈原　籲端午不返鄉

彰化家族8人共餐染疫！足跡全曝光

快訊／台中三越218人快篩結果出爐

台南市政府與小北百貨共推設置「防災專區」

端節連假花蓮管制5大場所　加強稽查違反必罰

同島一命　扶輪社捐2千組快篩試劑助花蓮抗疫

台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質

日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

日月潭5天巨變！3張照證明逆轉回春

只要有疫苗就開打　饒慶鈴：台東準備好了

高雄議員結合企業捐防疫物資　盼基層警防疫罩得住

端節宅在家聰明享粽　搭配餐盤六口訣+運動

石門水庫蓄水率達40％　蓄水量8100萬噸

更多熱門

相關新聞

台南境內各景區、古蹟、展館與步道均未開放

台南境內各景區、古蹟、展館與步道均未開放

全台疫情仍嚴峻，第3級警戒更已延長至6月28日，黃偉哲市長表示經交通局了解後端午連假抵台南的車票售出3000多張，呼籲返鄉民眾主動退票一起防疫，而今日車票數降為2000多，黃偉哲市長除了感謝鄉親的配合，也再次呼籲大家採原地過節勿返鄉。

台南市觀光旅遊局加強宣導防疫措施

台南市觀光旅遊局加強宣導防疫措施

端午改喝「防疫茶」來強身健體

端午改喝「防疫茶」來強身健體

端午節居家改運　除穢招財靠7招

端午節居家改運　除穢招財靠7招

討債沒忘防疫！蛋雨狂襲里長服務處

討債沒忘防疫！蛋雨狂襲里長服務處

關鍵字：

端午台南工作津貼里長宣傳

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面