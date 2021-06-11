端午守護台南獎金轉為里辦公室工作津貼　里長都動起來宣傳

▲市長黃偉哲在里長及各方建議下，從善如流將獎金改為「家戶聯防津貼」，提供里辦公處的防疫工作所需，里長們也動起來積極宣傳，全力防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新冠肺炎疫情確診個案，都是「北孫南送」所引發，因應即將到來的端午節3天連假返鄉人潮，市長黃偉哲決定強化家戶聯防機制，在里長及各方建議下，黃偉哲從善如流，將獎金改為「家戶聯防津貼」，提供里辦公處的防疫工作所需，里長們也動起來積極宣傳，全力防疫。

市府指出，南返者自願前往篩檢，快篩為陽性，市府將發放「家戶聯防津貼」1千元給里辦公處，若PCR檢驗確診，津貼為1萬元，很多里長都動起來，積極在里內宣傳，呼籲里民一起守護台南的安全。

因北部疫情仍相當嚴峻，為阻絕病毒繼續南送，台南市長黃偉哲近日積極推動防疫新生活的「端午三不一多」政策，他籲請市民朋友不返鄉、不移動、不群聚、多宅配，以減少感染風險。

台南市37行政區的里長聯誼會會長們，也帶領里長一同響應，例如台南市南區文南里里長陳清泉、南都里里長陳啟松，最近幾天均不眠休地在里內呼籲里民，要他們告知外地親友非必要請勿返鄉，配合市政府「端午三不一多」等政策，保護家人也保護自己。

市府指出，這項配合中央「決戰家戶」防疫作為，發揮區里鄰關懷最大精神，就是要透過行政體系或是市民朋友自己警覺，希望能全面阻斷社區傳播鏈的發生，團結防疫守護台南。

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