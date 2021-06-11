端午連假　台南境內各景區、古蹟、展館與步道均未開放

▲端午連假台南境內各景區、古蹟、展館與步道均未開放，請安心原地過節勿返鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



全台疫情仍嚴峻，第3級警戒更已延長至6月28日，黃偉哲市長表示經交通局了解後端午連假抵台南的車票售出3000多張，呼籲返鄉民眾主動退票一起防疫，而今日車票數降為2000多，黃偉哲市長除了感謝鄉親的配合，也再次呼籲大家採原地過節勿返鄉。

台南市觀旅局並提醒民眾，台南市各大景區(包含雲嘉南濱海國家風景區/西拉雅國家風景區/台江國家公園)、古蹟、景點及登山步道均已封閉不開放，請市民朋友共體時艱忍一忍，勿闖入及訪友群聚。

觀光旅遊局郭局長貞慧表示，宅在家非必要不出門已是全台防疫運動，觀旅局為了讓大家有回台南的感覺，歡迎在外的台南鄉親與遊子，端午連假想跟家人視訊拜年時，可下載台南旅遊網線上逾5000張的圖庫照片或精選出的37區美圖，即可一秒置身台南解鄉愁！台南並有超過200家的安心餐廳提供外帶外送服務，更有不少飯店或餐廳推出宅配菜色，歡迎大家多利用，疫情期間也不要忘了持續支持愛店美食，一起撐過疫期。

黃偉哲市長再次呼籲「三不一多」—不返鄉、不群聚、不移動、多宅配，北部親友非必要請勿返鄉，多加利用視訊或電話表達關心；為降低接觸風險，希望大家多使用宅配服務，或外出採買時一次購足，減少群聚。台南市也將於車站出入口設置紅外線體溫儀，台南、麻豆及新營等長途客運實施出口量測體溫，公共運輸場站也由環保局定期實施戶外50公尺公共環境消毒作業，場站、車輛不但每日消毒，也要求每4~6小時針對扶手、拉環、座椅等重點區域加強，提升防疫效果。

返鄉民眾如有相關症狀，請立即至14家責任醫院就醫。同島一命，誰都不是局外人，在不久的將來，大家共同防疫成功解除新冠肺炎防疫管制措施後，絕對歡迎外地鄉親隨時回家、全國各大小公司行號來到台南辦理員工旅遊及企業家庭日活動！

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