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白河家族傳播鏈累計10確診！新北家人返台南　80多歲3鄰居也染疫

▲台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，相關疫調足跡都完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，相關疫調足跡都完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增286例本土個案，台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，白河群聚由案7318接觸北部親戚開始，陸續傳染家人、鄰居，疫調足跡全完成清消。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，相關疫調足跡都完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲指出，因白河區個案9158及案9159於6月1日確診，衛生局針對相鄰家戶擴大篩檢，新增個案12584（80多歲男性）採檢結果為陰性；2日因案妻確診，案12584被匡列居家隔離，10日個案因居家隔離期間腹瀉，搭乘防疫計程車至醫院2次採檢後陽性確診。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，相關疫調足跡都完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，從個案可以看到新北個案6643一個人從北部下來台南，傳到白河這邊，總共1傳9共9個人感染，造成許許多多醫療資源的消耗，以及社區的恐慌，坦白講這就是現在的情形。但是不管如何，市府防疫還是有責任，我們必須要把防疫做好。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，相關疫調足跡都完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，高齡長者COVID-19疫苗接種日程，依可能染疫風險及症狀嚴重程度分兩階段施打，將由區公所里幹事通知長者接種。首波將在6月15至20日進行接種，施打對象為：一、85歲以上、二、75歲以上領有重大傷病卡、三、75歲以上具有原住民身分者；第二波施打對象為75歲以上長者，及65歲以上具有原住民身分者，接種日期視中央疫苗撥補狀況訂定。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，相關疫調足跡都完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，相關疫調足跡都完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，日本AZ疫苗預計6月15日開打，但因疫苗會在6月15日前到，疫苗未到之前並不知台南市到底會分配到多少劑，但以前的疫苗數來看，台南市可能會分配到8萬劑左右，且可能是分批到貨，台南市一定造冊，依名冊上的資料去施打，沒有特權、權貴之說，如有一查到就依法查辦，甚至移送法辦，請市民朋友放心。

▲台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，相關疫調足跡都完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，相關疫調足跡都完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，相關疫調足跡都完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，相關疫調足跡都完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖說明指出，市府於6月9日在台南科學園區西拉雅公園停車場啟用「南科抗原快篩站」，並針對快篩結果為陽性的企業員工，由現場支援醫院立即進行PCR採檢，後由企業提供專車送至預先規劃之1人1室隔離場所安置。啟用6月9日當天共完成800人快篩，其中796人陰性，4人陽性；10日共快篩965人，962人陰性，3人陽性；9日及10日快篩結果呈現陽性7人，惟經PCR核酸檢測複篩後，快篩陽姓者皆為陰性；另11日上午共完成452人快篩，結果皆為陰性，從6月9日至11日上午已篩檢3013人，全部都是陰性。

 ▲台南市長黃偉哲公布台南新增1例本土個案12584，為台南市6月3日公布之白河個案9885的丈夫，相關疫調足跡都完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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