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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

你有領到嗎？首波紓困金「最高3萬」入帳　受惠人數曝光

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲行政院紓困推出4.0方案。（圖／行政院提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

全國三級警戒至6月14日，各行業皆受到影響，首波紓困今（4日）快速入帳，今早收到個人紓困補助的對象，是去年已申請過，今年也符合資格者，包括計程車、遊覽車、導遊領隊、視障按摩師、無一定雇主藝文工作者等，據統計，今領取到補助的約有360萬人。

本次紓困對象，在個人紓困部分，農漁民發放1萬元，導遊、領隊、計程車司機獲3萬元補助，視障按摩師則可領到4.5萬元。

此外，自營業者（例如小攤商、接案工作者等）過去投保金額在2.4萬以下的民眾，直接領取3萬元，今年另外增加投保金額超過2.4萬的民眾，也能領取1萬元。

至於曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，文化部採取主動審查合於規定者，並與其他部會勾稽排除重複領取等因素後，3萬元今也直接入帳。

不過，依照程序，特別預算還須送到立法院審查，各黨團認為部分該補強，立法院目前規劃6月8日邀請行政院長蘇貞昌專案報告，6月9、10日交付財政委員會審查，6月11日院會三讀通過紓困特別預算。

針對紓困方案有疑慮者，行政院提供紓困專線電話1988，勞動部也提供有關個人勞工紓困及貸款1955專線。

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

行政院

個人補助

1.中低收入戶、急難紓困、自營工作者
中低收入戶救助加碼4500元，急難紓困1萬元至3萬元、自營工作者每個月1萬元，最多可領3個月，申領資格再由主管機關後續說明。

2.農漁生活補貼
農民、漁民1萬元，甲級漁工（有參加工會），每個月1萬，共3萬元。

3.導遊領隊、計程車與遊覽車司機
導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機，每個月1萬，3萬元。

4.孩童家庭防疫補貼
家中有國小以下孩童，或國高中特教生，可領一次性定額補貼，1人1萬元的「孩童家庭防疫補貼」，若家中有2名學童可領2份補貼；經初步估計，國小以下孩童約245萬人左右，國、高中特教學生則為5萬人左右。

相關報導：「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬　領取方法公佈了

產業薪資補助

1.勞工紓困貸款
勞工紓困貸款每人最高10萬元，上次已申請過勞工紓困貸款者，這次可以再申請。

2.企業紓困貸款
央行針對中小企業的3000億元貸款，再追加1000億元，總額4000億元。其他原有紓困貸款，包括中小企業信保基金程做紓困貸款、觀光產業與與航空業、大型藝文業、農業也延續。

擴大勞工補助範圍　紓困4.0再嘉惠近60萬人

另外，行政院長蘇貞昌也在2日裁示，新增2類勞工納入補助。第1類是去年沒投保任何保險的自營業者，不在去年紓困範圍中，但今年有紓困需求者，每人將可領紓困金3萬元。

至於第2類，是投保薪資在2萬4000元以上的無一定雇主勞工，包括攤商、小畫家，去年不符合紓困資格，但今年有紓困需求者，每人將給予低於3萬元的補助。

安心防疫便民措施

1.展期不罰
2.寬緩及減租
3.緩辦及延期
4.緩繳及減收
另受疫情影響還款困難的民眾，包含房貸、車貸、消費性貸款及信用卡款項等，可向銀行申請緩繳或展延3至6個月，期間免收違約金及循環、遲延利息，展延期間個人信用紀錄不受影響。

相關報導：蘇貞昌加碼84項措施出爐　房貸車貸信用卡最長可緩繳6個月

勞動部｜紓困貸款

⦁ 每人上限10萬元
⦁ 還款年限3年
⦁ 利率為1.845%，前6個月免還本金、利息
（第7個月開始還本金，第13個月後開始本利平均攤還）
⦁ 申請資格：年滿20歲的本國籍且有工作事實的勞工（軍公教無法辦理）
⦁ 盡量採線上或預約方式申請辦理

相關報導：勞工紓困貸款10萬元來囉！15日起受理　去年曾貸、正常還款者「可再申請」
詳細資訊請點此

自營業者、無一定雇主勞工生活補貼申請資格：
1.需具中華民國國籍
2.110年4月30日已於職業工會參加勞工保險
3.108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元
4.未請領其他機關鎖定性質相同的補助、補貼或津貼

相關報導：自營作業者最高補貼3萬！申請條件出爐　預估185萬勞工受惠

農委會｜生活補貼1萬元
⦁ 一般農、漁民每人1萬元，預估113萬人受惠
⦁ 甲級漁工每人3萬元，預估35萬人受惠
⦁ 須符合108年度農業以外所得未達50萬元之條件，且未請領其他機關性質相同的補貼
⦁ 109年已領取補貼或於系統登錄有案之新參加農民無需申請，系統比對後會直接發放
⦁ 甲級會員以109年申請補貼所建立的資料庫直接審核，符合資格將直接撥入帳戶
⦁ 109年未申請或新入會者，可回郵信封郵寄、電郵或傳真辦理

相關報導：農漁民紓困「每人一萬元」直接入帳　估148萬人受惠
相關報導：農漁民紓困不用再申請！　明天起「每人1萬元」直接匯入戶頭

交通部｜營運補貼、觀光紓困

⦁ 針對觀光業者
1.業績衰退50%的旅行業、觀旅業、旅館業、觀光遊樂業的業者薪資營運補貼，以員工數每名4萬元計算
2.業績衰退達50%的民宿每家5萬元
3.導遊、領隊人員曾於觀光局安心旅遊或冬季平日受旅行業臨時雇用帶團每人一次性補助3萬元
4.暫停辦理國內旅遊的旅行社每團補助上限1萬元
5.觀光遊樂業因疫情取消補貼營運負擔每人次最高200元
6.防疫旅宿每房每日補助業者1千元
⦁ 針對陸運（計程車、遊覽車、小客車租賃業）
1.駕駛人5至7月每月1萬元，共3萬元
2.遊覽車5至7月每車最高1萬元
3.駕訓機構薪資及營運補貼以僱用員工數每位4萬元計算
⦁ 針對空運
1.延長半年降落費、房屋土地使用及權利金等
2.利息、防疫物資及防疫車隊補貼持續延長1年
3.新增空廚業、地勤業員工薪資補貼，每人上限2萬元，至多6個月
⦁ 針對海運（國內及小三通客運、小三通港口場站商業服務設施、載客小船等），補助總計80.74億元

相關報導1：交通觀光紓困223億一次看！民宿每家5萬、航空薪資補2萬、導遊3萬
相關報導2：13圖看懂「交通旅遊業補助」怎麼發！逾8萬人明早就能領3萬紓困金

經濟部｜產業紓困方案

一、申請資格：
1.提供服務業、觀光業、航空業、教育業、農漁業及藝文業六大產業紓困補助
2.須為商業服務業
3.營業額衰退50%
二、申請方式：
一律線上申請，準備申請書、營業額衰退證明文件、存摺影本。
三、補貼對象
1.今年5月至7月任一月營收減5成以上（有稅籍登記）
2.受中央政府命令停業，且給付員工薪水未達基本工資的企業
四、補貼內容及金額
⦁ 商業服務業
企業／全職員工人數乘以1萬元
員工／一次性薪資補助3萬元（另由就安基金加發生活補助1萬元）
⦁ 會展產業、貿易服務業、製造及技術服務業
薪資補助／員工薪資補4成，最多3個月，每月上限2萬元
一次性營運資金（限新申請案）／全職員工人數乘以1萬元
五、補貼條件
1.企業不能解散或自行歇業
2.離職員工數依企業規模大小有限制
六、申請時間：6月7日至8月31日

相關報導1：紓困4.0重點懶人包／經濟部產業申請標準、補貼內容一次看懂
相關報導2：紓困金「八大行業、KTV業者也能申請！」　補貼員工每人最高4萬元

財政部｜公股銀行自辦紓困貸款

⦁ 企業方面
1.政策性貸款
2.自辦防疫專案貸款
3.貸款寬緩措施
⦁ 個人方面
1.貸款寬限
2.信用卡緩繳方案
3.個人貸款專案

相關報導：公股銀行新增自辦紓困貸款5500億元　助產業紓困

衛福部｜紓困補助

一、弱勢民眾生活補助
⦁ 主動發給經濟弱勢兒少、老人、身障3個月共計4500元的生活補助
⦁ 經縣（市）政府檢核符合資格者，6月4日將主動匯款至民眾帳戶，採一次性發給
二、急難紓困
⦁ 月平均收入未達每人每月最低生活費2倍者，給予1萬元至3萬元補助
（不含軍公教、勞、農保、領有其他政府機關紓困補貼者）
⦁ 109年已獲補助且本此符合者，6月4日將主動發給
⦁ 本年度新申請者可於7日採線上或郵寄方式申請
三、照顧服務單位紓困補貼
⦁ 服務收入減少達50%者，按員工數每人4萬元計算給予營運補貼
⦁ 經中央政府命令停業者且其給付薪資未達基本工資，按僱用員工數每人1萬元計算，給予單位停業補貼
⦁ 除給予每名員工薪資補貼3萬元外，另外由就業安定基金加發每名員工1萬元生活補貼，共4萬元由事業單位具領轉發
⦁ 居家保母、家庭托顧員，經中央政府命令停業或服務收入減少達50%者，提供每人3萬元補貼。
四、住宿式機構及社福事業單位紓困
⦁ 住宿式機構因被命令停業，且自109年1月15日起連續3個月平均收入較108年指定日期區間減少達15% ，將提供基本人事費、維持費​，信用擔保、週轉金及員工薪資貸款利息補貼​
⦁ 社福事業單位自109年1月15日起，任連續3個月平均收入較108年指定日期區間減少達15% ，將提供加班費、維持費​，信用擔保、週轉金及員工薪資貸款利息補貼​

相關報導：衛福部紓困加發「弱勢補助」　每人可領4500元
相關報導：弱勢加發、家庭防疫補貼領1萬　「衛福部紓困4.0」申請一次看！

國發會｜紓困補貼

⦁ 營業額減少50%以上事業給予每人4萬元補貼
⦁ 經中央政府命令停業且給薪未達基本工資者，將按僱用員工數每人1萬元計算，給予一次性停業補助
⦁ 員工方面給予一次性薪資3萬元補貼，另外由就業安定基金加發每名員工1萬元生活補貼，共4萬元

相關報導：紓困4.0來了　國發會：因疫情停業企業員工每人補貼4萬元

文化部｜藝文紓困

⦁ 曾獲藝文紓困1.0、2.0補助的自然人，6月4日會直接將3萬元補助款直接撥款入帳
⦁ 事業部分區分為「各類型藝文事業」、「營業額減少達50%之事業」及「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」三種補助，符合者可擇一申請
1.各類型藝文事業：補助項目包含人員薪資及必要支出費用等，最高上限250萬元。
2.「營業額減少達50%之事業」則以其雇用員工數每位4萬元計算，給予一次性營運補貼
3.「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」，以其雇用員工數每位1萬元計算，給予一次性停業補貼。事業之受雇員工給予一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼1萬元，共4萬元之補貼，由事業一併具領轉發。

相關報導1：藝文紓困4.0怎麼申請一次看　自然人可獲補助3萬元
相關報導2：9500人明天可領到3萬！藝文紓困4.0上路　首波「直接撥款入帳」
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教育部｜紓困補貼

⦁ 孩童家庭防疫補貼
1.資格：國小以下孩童、國高中及五專前三年身心障礙學生
2.方式：準備孩童健保卡及監護人因融卡至行政院孩童家庭防疫補貼網或實體ATM領取
3.補助金額：每名孩童可領1萬元
⦁ 私立幼兒園（含準公共）紓困
1.資格：停止到園期間，按又而當月就學日數收（退）月繳費用者及正常支付教職員工全額薪
2.按比例核予補助
⦁ 補助學校自設廚房及團膳業者食材損失
1.補助食材成本、廚工薪資、午餐運作成本
2.方式：由地方政府像國教署申請，國教署所屬學校向國教署申請
⦁ 大專校院學生紓困
1.資格：本國國民且就讀國內大專院校具有學籍者，5至7月本人或家庭成員經濟受影響者
2.學校給予學生紓困助學金，另針對校外住宿每月補貼1200元至1800元的租金（共3個月）
⦁ 社區大學及社大講師紓困
1.社區大學專任人員薪資按人數乘以4萬元計算；場地租金核實補助，每校最高30萬元
2.社大講師酬勞補助最高4萬元
⦁ 留（遊）學服務業紓困
營業困難紓困以員工人數乘以4萬元定額計算

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央行｜中小企業融通專案

⦁ 提高專案融通額度：由3000億元提高至4000億元
⦁ 企業申貸案件之期限：由110年6月30日延至110年12月31日
⦁ 企業新申貸案件適用本專案優惠利率之期限：得至111年6月30日
⦁ 放寬貸款申請條件：借款人得在原貸款方案之最高額度內，再次申請本專案貸款；且本次申請額度加計原貸餘額不得超過本規定規範之額度上限

相關報導：央行中小企業融通專案加碼到4000億　申請期限延長至12/31

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