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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3萬救命金來了！紓困4.0凌晨入帳　有申請的人快確認帳戶

▲行政院會通過紓困4.0預算案。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院3日通過紓困4.0預算，首波的個人紓困金發放對象為去年有申請過者，在4日凌晨起便陸續匯入帳戶。天團五月天的合作鼓手小周老師，也在臉書上表示，去年申請紓困1.0、2.0的帳號，已匯入了紓困金，「感謝文化部，這次神速來處理紓困匯款」。

根據行政院規劃，個人現金紓困部分，包括新增的330萬人次，現金紓困估計有730萬人次可以領取。紓困將分3波進行。第一波是6月4日發放，為去年申請通過、有留存摺資料者，將直接匯入戶頭。首波包括計程車、遊覽車、導遊領隊、視障按摩師、無一定雇主藝文工作者等。

第二波則是自6月7日起，新增個人紓困者，開放線上申請，政府也會郵寄申請書；去年申請通過但沒有存摺資料者，政府將寄發通知單。第三波則是6月15日起，孩童家庭防疫補貼與勞工紓困貸款，開始受理申請。

根據規劃，在個人現金紓困部分，去年無雇主的自營業者，勞保額度2萬4千以下領3萬元；勞保超過2萬4千以上，可領1萬元。

農漁民排富後（農業以外所得未達50萬元），可領1萬元。加入勞保的漁民（甲類漁民），投保額度2萬4千以下，領3萬元；投保額度超過2萬4，可領1萬元。

孩童家庭防疫補貼，國小以下孩童、國高中及五專前3年身心障礙生等，每人可領1萬元。

無勞保農漁保的自營業者，如攤商、臨時工、接案工作等，未加入社會保險，未另取其他紓困補助、津貼，家戶平均所得低於每人每月最低生活費，領1到3萬元。

計程車、遊覽車、租賃車、導遊領隊、視障按摩師、無一定雇主藝文工作者等，可領一次性薪資補貼3萬元。

中低收入戶，符合資格的經濟弱勢、身障、老人以及兒少，以今年5到7月計算，每人每月發放1500元，一次發3個月，共可領4500元。

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

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