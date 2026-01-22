　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿蘇直升機墜火山口！日本國內首例　調查官曝「毒氣+深谷」搜救難

▲▼阿蘇火山觀光直升機墜毀。（圖／熊本縣警方）

▲阿蘇火山觀光直升機墜毀。（圖／熊本縣警方）

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，隨後搜救人員發現直升機已於阿蘇中岳第一火口內墜毀，機上搭載2名台灣觀光客與1名飛行員，至今仍下落不明。針對這起罕見的墜機意外，日本運輸安全委員會22日上午已派遣2名調查官抵達現場，正式展開現地調查。

搜救困難　機體卡火口壁「毒氣瀰漫」

根據《熊本日日新聞》報導，直升機失事地點位於地形險峻的阿蘇中岳火口內。運輸安全委員會調查官22日上午抵達設於阿蘇山上航站樓的警消指揮本部，聽取第一線搜救狀況。

▲▼阿蘇火山。（圖／記者周湘芸攝）

▲阿蘇火山。（圖／記者周湘芸攝）

由於失事機體目前卡在坡度極為陡峭的火口壁上，加上現場持續受到火山噴發氣體的威脅，搜救行動極其艱難。儘管搜救人員持續努力，但截至21日為止，仍無法順利靠近直升機墜毀的確切位置。

專家震驚：日本國內首例火口事故

運輸安全委員會主管調查官田上啓介於上午7時50分左右接受媒體訪問，他神情凝重地表示，「就我所知，在火口發生的航空事故應該是日本國內的首例。」

田上啓介指出，目前的調查重點將先放在三大方向，包含事發當時的氣象觀測數據、航空公司的運航機制，以及機長本人的體調管理與健康狀況，希望能盡快釐清墜機真相。

相關新聞

自民黨大選公約出爐　重申台海和平穩定

自民黨大選公約出爐　重申台海和平穩定

日本自民黨21日正式公布眾議院大選選舉公約，內容橫跨外交安保、經濟改革、政治透明度及皇位繼承等多個面向。在區域安全議題上，自民黨再次明確點出「台灣海峽和平與穩定的重要性」，並強調將全面強化應對武力片面改變現狀，以及經濟威壓行為的因應能力，展現日本政府一貫的堅定立場。

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

阿蘇火山口「畫面震撼曝光」　台人回憶：真的是用命在賭

阿蘇火山口「畫面震撼曝光」　台人回憶：真的是用命在賭

直升機墜毀火山口內　日國交省認定航空事故

直升機墜毀火山口內　日國交省認定航空事故

阿蘇火山墜機2台人失聯　林佳龍：已向家屬轉達賴清德卓榮泰慰問

阿蘇火山墜機2台人失聯　林佳龍：已向家屬轉達賴清德卓榮泰慰問

關鍵字：

阿蘇火山觀光直升機日本熊本日韓要聞

讀者迴響

