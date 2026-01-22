蘆洲逆子、張文啃老「自絕於社會」　她嘆：社會網再密也救不了

▲蘆洲逆子廖聰賢在家啃老，不滿索要零用錢晚給，竟手刃雙親。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市36歲男子廖聰賢在家啃老，不滿索要零用錢晚給，用開山刀砍死雙親。去年12月19日北捷隨機殺人，兇手張文也是無業在家，長期靠母親匯款接濟。對此，資深媒體人「莎莉夫人」直言，當一個人「主動」自絕於社會、拒絕為自己人生負責，「再好、再嚴密的社會安全網，也未必救得了他。」

兩起命案兇手共通點 自絕於社會、拒為人生負責

「莎莉夫人」在臉書發文表示，兩個「逆子」，一個弒親、一個殺人，共通點都是自絕於社會，不喜歡也不要人管，「他們要自己做主，卻拒絕為自己的人生負責」。同樣的，他們的父母也都放不下孩子，走不進孩子的心理世界，又不忍看孩子自生自滅，只能給錢確認孩子有吃喝，確保孩子還活著。

▲張文也自絕於社會，只靠母親匯款救濟。（圖／記者陳以昇攝）

她指出，去年1219北捷隨機殺人案發生時，有人在討論「我們的社會網是哪裡破了？以至於沒提前接住兇手？」但她主觀地認為，當一個人「主動」自絕於社會，再好、再嚴密的社會網，也沒人救得了他。

或許有人會說，這樣不為自己人生負責的人，也是原生家庭父母「養」出來、「縱容」出來的結果，最簡單的做法就是趕走賴在家啃老的成年子女，或斷絕金援，逼孩子們自立。但問題是，有多少父母真的能忍心看孩子在外沒錢吃飯、繳不出房子？很多父母都知道要放手，但一輩子就是放不下心。

考不上公務員轉開計程車 「有正當工作哪裡丟臉？」

「莎莉夫人」透露，她經常搭一位「黃女士」開的計程車，夫妻倆早晚輪流開，撐起了一個家，辛苦把兒子拉拔長大，但兒子文科生求職不易，大學畢業後補習5年參加高考，結果沒能考上公務員，最後年近30，選擇主動去開計程車，並跟父母表示「爸爸年紀大了，夜間開車累又危險，我可以代爸爸的班。」

當時黃媽媽問兒子：「不嫌開計程車丟臉嗎？你大學生耶！要是開車載到同學、熟人，會不會不好意思？」但兒子回她：「我有正當工作，有什麼丟臉的？」

自食其力就是成功 她告訴黃媽媽「可以放心了」

「莎莉夫人」說，黃女士一開始確實有一種莫名其妙 不知道被什麼打敗的鬱卒感，但她告訴對方：「妳兒子很孝順，他會體恤爸媽的辛苦，這樣的孩子就不會走歪路，妳可以放心了。妳也要為自己感到幸福，有一個體貼的孩子。」

「莎莉夫人」直言，達不到父母期待、成不了人中龍鳳，沒關係；跟著父母開計程車、接手父母的攤子 繼續賣蔥油餅，不丟人，「自食其力，就對得起自己。自力更生，為自己的人生負責，就是成功。」