社會 社會焦點 保障人權

蘆洲逆子、張文啃老「自絕於社會」　她嘆：社會網再密也救不了

▲▼ 蘆洲逆子廖聰賢手刃雙親，移送新北地檢署。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲蘆洲逆子廖聰賢在家啃老，不滿索要零用錢晚給，竟手刃雙親。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市36歲男子廖聰賢在家啃老，不滿索要零用錢晚給，用開山刀砍死雙親。去年12月19日北捷隨機殺人，兇手張文也是無業在家，長期靠母親匯款接濟。對此，資深媒體人「莎莉夫人」直言，當一個人「主動」自絕於社會、拒絕為自己人生負責，「再好、再嚴密的社會安全網，也未必救得了他。」

兩起命案兇手共通點　自絕於社會、拒為人生負責

「莎莉夫人」在臉書發文表示，兩個「逆子」，一個弒親、一個殺人，共通點都是自絕於社會，不喜歡也不要人管，「他們要自己做主，卻拒絕為自己的人生負責」。同樣的，他們的父母也都放不下孩子，走不進孩子的心理世界，又不忍看孩子自生自滅，只能給錢確認孩子有吃喝，確保孩子還活著。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文也自絕於社會，只靠母親匯款救濟。（圖／記者陳以昇攝）

她指出，去年1219北捷隨機殺人案發生時，有人在討論「我們的社會網是哪裡破了？以至於沒提前接住兇手？」但她主觀地認為，當一個人「主動」自絕於社會，再好、再嚴密的社會網，也沒人救得了他。

或許有人會說，這樣不為自己人生負責的人，也是原生家庭父母「養」出來、「縱容」出來的結果，最簡單的做法就是趕走賴在家啃老的成年子女，或斷絕金援，逼孩子們自立。但問題是，有多少父母真的能忍心看孩子在外沒錢吃飯、繳不出房子？很多父母都知道要放手，但一輩子就是放不下心。

考不上公務員轉開計程車　「有正當工作哪裡丟臉？」

「莎莉夫人」透露，她經常搭一位「黃女士」開的計程車，夫妻倆早晚輪流開，撐起了一個家，辛苦把兒子拉拔長大，但兒子文科生求職不易，大學畢業後補習5年參加高考，結果沒能考上公務員，最後年近30，選擇主動去開計程車，並跟父母表示「爸爸年紀大了，夜間開車累又危險，我可以代爸爸的班。」

當時黃媽媽問兒子：「不嫌開計程車丟臉嗎？你大學生耶！要是開車載到同學、熟人，會不會不好意思？」但兒子回她：「我有正當工作，有什麼丟臉的？」

自食其力就是成功　她告訴黃媽媽「可以放心了」

「莎莉夫人」說，黃女士一開始確實有一種莫名其妙 不知道被什麼打敗的鬱卒感，但她告訴對方：「妳兒子很孝順，他會體恤爸媽的辛苦，這樣的孩子就不會走歪路，妳可以放心了。妳也要為自己感到幸福，有一個體貼的孩子。」

「莎莉夫人」直言，達不到父母期待、成不了人中龍鳳，沒關係；跟著父母開計程車、接手父母的攤子 繼續賣蔥油餅，不丟人，「自食其力，就對得起自己。自力更生，為自己的人生負責，就是成功。」

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本
基隆勇消「摘面罩救人」！3度闖火場殉職　同仁悲喊：詹能傑起來
基隆殉職消防隊長喊「衣服堆得像山」難救22歲女　竟成最後遺言
川普插旗AI圖將成真？　格陵蘭傳割地給美軍建基地
戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰
基隆2死惡火！殉職小隊長是消防兄弟檔　3進火場「摘面罩救人」

哥結婚拒絕邀張文：怕弟弟會殺人

哥結婚拒絕邀張文：怕弟弟會殺人

犯下1219北捷隨機殺人案的兇嫌張文，在持刀殺害3人後，自己也墜樓身亡，警方因此無法確認張文動機，只能透過專家學者依照現有證據進行鑑定分析，研判張文應是生涯規劃不符預期、長期自卑，因此選擇透過表達式犯罪以追求象徵性發聲。參與鑑定張文犯罪動機的中正大學犯罪防治系教授許華孚今(21日)表示，張文過去就曾透露出暴戾性格，連哥哥都對他感到毛骨悚然，因此結婚時還特別叮囑父母「不要邀請張文」。

蔥油餅夫妻傷勢曝光！逆子「剁豬肉式」亂刀狂砍

蔥油餅夫妻傷勢曝光！逆子「剁豬肉式」亂刀狂砍

他嫌每月5千零用錢太少　竟狠殺父母

他嫌每月5千零用錢太少　竟狠殺父母

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

張文「表達式犯罪」　專家分析原因

張文「表達式犯罪」　專家分析原因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

