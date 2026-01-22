AI泡沫要破了？　黃仁勳拋「數兆美元前景」駁斥

▲黃仁勳。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

輝達執行長黃仁勳再次駁斥外界對人工智慧（AI）泡沫化的質疑，黃仁勳於21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇強調，為了開發與運行生成式AI模型，全球仍需投入「數兆美元」等級的基礎建設資金，相關投資才剛起步，遠未到達泡沫破裂的階段。

AI基礎建設投資還在剛起步

法新社報導，黃仁勳在達沃斯發表演說時指出，目前的AI浪潮，已經啟動人類歷史上規模最大的基礎建設工程之一。他表示，全球至今已在AI相關領域投入數千億美元，但無論是在能源、雲端運算、資料中心或電子設備方面，未來仍需要持續建設數兆美元等級的基礎設施，才能支撐AI各層應用的全面發展。

黃仁勳不認同市場人士的「AI泡沫說」

針對部分市場觀察人士警告，認為AI投資金額快速膨脹，恐怕重演科技泡沫破裂的情況，黃仁勳直言並不認同。他指出，所謂「泡沫論」的核心，其實來自於投資規模龐大，但正因為AI是一項跨產業、跨世代的關鍵技術，才需要如此巨額的前期投入。

黃仁勳表示，從運算能力、網路傳輸、能源供應到終端應用，AI發展牽動的是一整套完整的基礎架構，「這並不是短期炒作，而是支撐未來數十年的核心建設」。他認為，這樣的機會在科技史上極為罕見。

AI改變工作型態而非消滅工作

對於AI可能大量取代人類工作的疑慮，黃仁勳也再次澄清，強調AI進入職場後，將改變工作型態，而非單純消滅工作。他指出，AI會協助人類提升生產力，並催生全新的職業與產業，長期來看，對就業結構反而是正向影響。