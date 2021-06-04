月入10萬還「秒收3萬紓困」！他怒揭「關鍵1原因」：太不公平

記者邱晟軒／綜合報導

本站曾報導《一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運...一圖秒懂紓困補助》，政院紓困今（4日）開始發放，去年申請過且符合資格的民眾，不用再申請，可直接入帳。對此，有網友表示，同事老婆的兄弟姊妹一共6人，各自都有開早餐店，月入10幾萬收入，只因為去年有申請過紓困金，所以今天一早就再收到3萬元，「沒受到疫情影響，也爽爽領了3萬」，一般勞工卻只能申請貸款。

為避免臨櫃群聚，行政院針對去年申請過、有存摺資料且仍然符合資格的民眾，將提供直接匯入帳戶的服務。對此，不少民眾今一早就興奮發文表示「戶頭多了3萬元」，不過也有許多人是「看得到，吃不到」。

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▲一張圖看紓困4.0。（圖／記者曾筠淇製）

有網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，同事老婆今早也領到紓困金，但讓他不爽的是，他老婆和她的5位兄弟姐妹是開早餐店的，每個月都有10幾萬收入，不過由於去年都有申請紓困金，每個人都有3萬而且不用還，今天他們也都再次收到了3萬，「同事說他小姨子還跟他說，即使我們早餐店沒受到疫情影響，也爽爽領了3萬。」

原PO氣憤表示，「聽到整個超不爽，一人3萬已經是很多人一個月甚至不到的薪水了，像我們這樣的一般勞工卻只能申請貸款，為什麼這樣不公平？」他最後強調只能繼續認命上班，「我沒有說早餐店不辛苦，重點是他們不受疫情影響，還申請到紓困金，那些真正有需要的情何以堪。」

貼文一出後，立刻引起許多人共鳴，「唉！政府真的要發紓困金，就要全民一起發放」、「看的到吃不到」、「政府官員看到沒有」、「真的！為何只有勞工用貸款不是直接給10萬」。

不過也有網友表示，「光是看到早餐點沒受影響，我就覺得不太可能，我自己做餐飲的，我認識的每間早餐店，至少都掉3成」、「早餐店一個月十幾萬，基本是沒賺的狀況耶！」、「你也可以去開早餐店啊，不爽什麼，不是每個人都能忍受早上四點起來準備的日子」。