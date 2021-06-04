凌晨1點35分手機跳出入帳通知！他被吵醒卻超爽　驚喊：紓困神速

▲「紓困4.0」從今(4)日零時起開始撥款入帳，已有許多民眾透過各種管道獲知補助入帳。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「紓困4.0」從今(4)日零時起開始撥款入帳，已有許多民眾透過各種管道獲知補助入帳，上網開心分享入帳資訊。行政院公佈指出，去年已申請紓困補助有資料者，6月4日起紓困金直接匯入帳戶，新增紓困申請者，6月7日開始受理，而家庭防疫津貼1萬元及勞工個人紓困貸款，從6月15日開放申請。

行政院6月3日拍板通過「紓困4.0」特別預算，比照去年紓困並擴大適用對象，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳，包含自營業者、無一定雇主者，投保薪資在新台幣2萬4000元以下一律補助3萬元；此外，投保薪資在2萬4000元以上者，此次也納入紓困對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民眾凌晨睡到一半被提示鈴聲吵醒，竟是收到補助款的入帳通知，驚呼，這波補助的撥款超神速。（圖／民眾提供）

有民眾趁著一大清早人流少時前往銀行提款機刷簿子，有的人是從APP綁定帳戶中收到入帳資訊，一名徐姓民眾凌晨2點睡到一半被提示鈴聲吵醒，定眼一看竟是收到補助款的入帳通知，而且入帳時間早在1點35分，驚呼，這波補助的撥款超神速。

一名李太太則是在一大清早6點多趁外頭人少出門買青菜，順路到銀行刷簿子看看，李太太說，記得上回申請補助，還得特地播空跑一趟位在其他鄉鎮的職業工會申請送件，這次直接撥款入帳，除了速度非常快之外，最重要的是不用經過麻煩手續，又能減少移動符合防疫，政府這次給得很誠意，值得誇讚。

▲「濁水溪一哥」，昨日下午就與友人分享，第一波導遊領隊生計補貼在下午16:37就入帳3萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另名導遊「濁水溪一哥」，昨日下午就與友人分享，第一波導遊領隊生計補貼在下午16:37就入帳3萬元，因為去年申請過補助已有帳戶紀錄，才會這麼快入帳，但卻是意外的提早一天，在6月3日就收到通知，真的是撫慰了這陣子沒收入的心靈。

濁水溪一哥說明，補貼對象為領有導遊領隊人員執業證，並在5至7月未任職於旅行團，補貼條件為在觀光局辦理安心旅遊或冬季平日團由補助期間受旅行業臨時雇用帶團，每人補貼3萬元。

▲民眾表示去年特地播空送件，這次直接撥款入帳，得很誠意，值得誇讚。（圖／記者蔡佩旻攝）



►Her今天推出CK be中性淡香水



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►京元群聚個案回雲林娘家 2天足跡曝：美髮廳、黃昏市場、中藥行

►雲林首創科技人流群聚偵測 監控防疫高危險區

►瞬間4隻撲上來！雲林浪狗群聚咬傷運動翁 防疫所介入誘捕

►遭罰民眾可噴2下免費酒精 雲林警配給酒精隨身帶加強防疫