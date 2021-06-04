沒申請紓困4.0「3萬直接入帳」　解答揭曉！中壢妹嘆：搞得像罪人

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

「紓困4.0」今零時起開始撥款入帳，中壢一名女網友深夜就PO出截圖，開心分享3萬塊補助入帳；沒想到，出於善意的發文卻招來許多冷嘲熱諷，讓她不禁委屈直呼，「只是想幫助大家，搞得我是罪人一樣。」

女網友在爆廢公社提到，自己是「紓困4.0」第一波入帳的，由於她是保職業工會，去年就有申請通過，所以今年不用再特地申請，就直接被納入補助對象。

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原本開心報喜，怎料引來不少噓聲，對此女網友解釋，「我PO這個真的不是在炫耀，只是單純跟大家分享紓困有在進行，因為有很多需要的人，根本不知道可以領，可是我莫名奇妙一直被砲。」

▲她分享截圖，表示3萬紓困補助入帳。（圖／翻攝自爆廢公社）

她接著提到，「整個晚上私訊爆炸，大家都在問我，我也就我知道的盡量回覆，還有人直接語音打電話給我，我也是很有耐心地回答，結果搞得我是罪人一樣。」

的確，行政院6月3日拍板通過「紓困4.0」特別預算，是比照去年紓困並擴大適用對象，去年已申請紓困補助有資料者，今起紓困金會直接匯入帳戶；新增紓困申請者則是6月7日開始受理，而家庭防疫津貼1萬元及勞工個人紓困貸款，從6月15日開放申請。

▼紓困4.0方案。（圖／記者曾筠淇製）