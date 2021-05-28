15萬劑莫德納疫苗將抵台　鄭文燦：配多少都在最短時間內施打

▲政府進口15萬劑莫德納疫苗今天下午抵台，桃園市長鄭文燦指出，不管配付多少會在最短時間內完成疫苗施打計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內疫情持續升溫，疫苗成了解決病毒最有效方法，政府進口15萬劑莫德納疫苗今天下午抵台，桃園市長鄭文燦針對媒體詢問，能爭取多少量來桃園施打提出說明，鄭文燦表示，尊重中央疫情指揮中心的分配，不管配付多少，我們都會最短時間內完成疫苗施打計畫，我們也希望第二種疫苗也能夠增加更多數量。

桃園市政府28日上午舉行防疫會議，會後媒體提問，「下午首批莫德納抵台，桃園這邊是不是有支援後送的措施，目前估計能爭取多少的量到桃園來施打？」

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▲媒體關心政府進口莫德納疫苗地方能爭取多少？市長鄭文燦表示，不管中央配付多少，我們會在最短時間內完成疫苗施打計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，我們尊重中央疫情指揮中心的分配，不管配賦多少，都會在最短時間內完成施打計畫，我們希望第二種疫苗也能夠增加更多數量，除了AZ以外，莫德納疫苗也能幫助台灣，讓疫苗施打計畫盡速完成。

此外，已有民眾討論說，莫德納防護力比較高，但在施打後容易有發燒情形，會不會造成說民眾選擇打AZ或是莫德納的問題，第二個部分是，會不會強制醫護先打AZ？

鄭文燦解釋，中央並沒有宣布這樣政策，強制打哪一種疫苗，但在第一劑打完AZ，那第二劑則是在8至12週繼續打AZ，目前疫苗施打，不管國際標準或是台灣FDA的標準，必須要在安全性、有效性都能夠達標，有關疫苗可能副作用，我們都會追蹤，包括疾管署與地方政府，都會追蹤疫苗副作用問題，我想現在疫苗剛進來，讓中央疫情指揮中心有充分規劃空間，讓這批疫苗可以配賦到各地方政府，幫第一線醫護人員完成施打計畫。

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