快訊／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天　依身分證尾數外出

▲新北市長「4級警戒」的兵推內容，包括全市禁足21天等措施。（圖／ETtoday直播）



記者林彥臣／綜合報導

本土疫情大爆發的重災區新北市，在去年4月就曾經實施「4級警戒」管制的兵推內容，主要規則包括，全市市民禁足21天、需依身分證字號尾數外出、每周僅能外出採買物資3次、對外136座橋梁全天候管制、重要車站、道路都以「高度管制、低度活動」作為最高指導原則壓制病毒擴散。

新北市曾在去年兵推演練大規模社區感染，內容分為「擴大管制初期」、「擴大管制執行期」及「撤除擴大管制」3階段。

當時，主要疫情破口假設於人口密集度及確診人數較多的板橋區與中和區，兵推中進行視訊演練，依社區感染推想確診數達到一定程度時，就會報請中央下達緊急命令執行擴大管制，但實際上中央若下令封城就是全市封鎖，不會各區不同措施。

▲侯友宜強調以第4級管制以「高度管制、低度活動」作為最高指導原則。（圖／記者湯興漢攝）



根據封城規範，民眾需禁足21天，每人每周外出3次購買民生物資，採購、工作及就醫需外出者要攜帶身分證或通行證，外出不得搭乘大眾交通運輸，且需依照管制時間外出以便分流，違反者將依傳染病防治法第70條處3000至1萬5000元。

在大眾交通運輸規範方面，全天候管制對外136座橋梁、重要道路和車站，公車將會減少25%班次，一般民眾不得搭乘台鐵、高鐵，必要管制人員若需搭乘則需出示雙證件。

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