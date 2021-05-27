桃園停止246家洗車業自來水　450大戶未達節水目標將強制鉛封

▲桃園市水情不佳，市長鄭文燦在抗旱會議上表示，因應水情吃緊，已函請全市246家業者配合停業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市水情欠佳，非常有可能進入紅燈，桃園市政府27日召開防疫會議，市長鄭文燦表示，考量今年梅雨季降雨量具不確定性，除請各區公所購置足量水塔，並加強盤點區內各類型地下水井及早列冊列管，在水情進入紅燈前一週，

，各區備援水源都要能到位；另外，市府已函請全市246家洗車業者，市府即日起全面停止供應自來水，並請水公司進行鉛封作業。

鄭文燦指出，各界都關心石門水庫水位變化，現在不僅疫情吃緊、水情同樣吃緊，根據中央氣象局簡報，5月份石門水庫集水區累計降雨量僅36毫米，為歷年平均16%，降雨明顯偏少。截至27日上午7時止，石門水庫蓄水量為2008萬噸，蓄水率則為9.9%，桃市自5月21日起實施減量供水橙燈，也籲請用水大戶須更進一步提高節水率。

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▲鑒於桃園市水情不佳，鄭文燦市長在抗旱會議籲請用水大戶須達節水目標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，因應水情吃緊，市府已函請轄內洗車業者自主停止洗車，但根據經發局調查轄內246家登記洗車業者，其中76家同意配合，73家無意願配合，97家未接聽或無聯絡電話，市府決定即日起，全面停止供應洗車業者自來水，不配合業者，則請水公司進行鉛封作業。此外，台水公司已於5月24日抄表後，針對450件未達成節水目標工業或非工業用水大戶開立勸導單，若後續查核仍未達節水目標將由台水公司進行鉛封。

鄭文燦解釋，桃園與中央同步提早啟動抗旱應變措施，讓供水順利支撐至5月，但無法確保進入梅雨季後，桃市水情能百分百安全，包括地下水、放流水、工地水、河川水、埤塘水等各種備援水源都要能充分利用。請各區公所盤點轄內所有類型地下水源，包含農業型、家用型、鄉村型、公園型、工業型等水井，並請水務局彙整各行政區備援水源盤點狀況，是否有水權狀、取水設備與水井距離遠近等資訊，若取水地點太過偏遠或沒有通過水質檢測即可排除。

鄭文燦強調，桃市有水權狀水井共1387口，總供水量到達2億噸，相當於1座石門水庫儲水量，若加上無水權狀水井，水量將更可觀，市府願意補貼購置取水設備或抗旱期間，地方自行抽水之電費及修繕費用，抗旱期間可優先開放緊急使用。

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