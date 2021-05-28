連13天破百例！吳蕚洋教「蜂蜜檸檬」讓病人試試　黃金比例曝光

▲吳萼洋認為蜂蜜檸檬可以緩和過敏，不妨讓新冠病人試試。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

台灣本土感染病例連續13天破百例，對此在2018年參選台北市長，並在政見會上鼓吹蜂蜜檸檬的「蜂蜜檸檬哥」吳萼洋，希望醫院方面不妨讓病人試試「蜂蜜檸檬」，並且教學調製蜂蜜檸檬的黃金比例。

吳蕚洋27日在臉書發文表示，「今天死亡人數13人，其中有位40幾歲的女性，沒有提示說有任何慢性病史」，這個案讓人感覺新冠的病毒很可怕，病毒很強的入侵人體，免疫系統必然群起應戰，過度作戰的結果就是一種過敏反應，就像武俠片的七傷拳，七分傷敵三分傷己，一不小心就將自己傷的很嚴重了。

▲吳蕚洋還在臉書曝光他的蜂蜜檸檬「黃金比例」。（圖／記者林敬旻攝）



吳蕚洋指出，如何不要讓免疫系統過度反應，以我嚴重過敏性鼻炎經驗，偶然的榨蜂蜜檸檬汁並飲用後，後來就幾乎就不再去醫院拿類固醇噴劑的藥了，他相信蜂蜜檸檬是緩和過敏極好的食物，對於新冠肺炎是否有效？醫院不妨可以讓病人試試，「因為蜂蜜檸檬是食物，至少還有補充營養的效果吧」。

吳蕚洋28日發文則教學蜂蜜檸檬的「黃金比例」， 檸檬汁：蜂蜜：水 → 1：1：5。

吳蕚洋強調，這樣好喝也很有幫助，一顆檸檬如果有50cc榨好調好後，約會有350cc可分成兩杯，早晚喝即可。兩人分享，一次喝完更好。

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