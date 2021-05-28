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慧眼看天下／無限量寬養出通膨怪獸 資金往哪流？


新聞節目中心／綜合報導

台股在當沖降稅、盤中零股交易等政策推動下，搭上數位化轉型，券商提供更多便利及低門檻服務，以及國際熱錢湧入台股，使得台股在去年表現十分亮眼，吸引了非常多年輕人參與股市。根據統計，2020年新開戶人數不僅創下近年來新高，其中30歲以下的占比更是突破了4成，有這麼多的投資小白擠進台股交易市場裡，在面對台股固有的「五窮六絕」魔咒下，又遇到疫情升溫來攪局，到底投資人該如何自處？這時候股市又有哪些重要的訊息，值得投資人好好研究？《慧眼看天下》第149集，就邀請到淡江大學財金系教授聶建中以及財經專家張甄薇，與主持人黃寶慧一起分析，魔咒遇上疫情的台北股市，在國際局勢連動影響下，下半年會再寫下什麼樣的傳奇？

▲▼張甄薇談景氣循環股（圖／慧眼看天下）

台股跌得太委屈！
台股素來有「五窮六絕」的魔咒，許多敏感的投資人早在四月就做了獲利了結的動作，暫時閃避台股的驚濤駭浪，但根據財經專家張甄薇提供的數字，從2015年到2020年這六年的時間裡，其中只有兩次台股在五、六月表現出「五窮六絕」的走勢，其他幾次則是相反都有不錯的漲幅，所以要說五月台股是受到魔咒影響其實有點牽強，事實上台股這一個月來的表現，受到疫情升溫影響比較大，某幾個單日跌幅之深，對台股來說實在有些委屈。

張甄薇表示在美國聯準會無限量寬的政策下，美國已經向全世界借了六兆元這麼多的資金，當這些錢流入市場，搭配審視股市四個重要的考量因素：產業景氣、資金面、財務基本面、籌碼面之後，台北股市在2021年下半年的表現應該不會太差，即使現在外資有人看衰會回到14500點，但是仍有外資看好台股可以站上19000點的高峰。

淡江大學財金系教授聶建中也進一步分析，他提到即使在金融海嘯時期，美國為了拯救國內經濟，無限量寬也只借了四兆美元，如今拜登上任，為了搶救受到疫情打擊下的美國，不惜加碼到六兆美元，這前所未見的大手筆讓資金擁有足夠的動能，加上台灣開放外資，外資又對台股的影響甚深，所以在可預見的未來，台股要奔向萬八感覺只是時間上的問題。

▲▼聶建中談違約交割（圖／慧眼看天下）

當沖沖出台股違約交割新高！
今年台股在四月寫下歷史，一天成交量竟然創下7675億元的史上最高成交量，財經專家謝金河對此現象感到不可思議，並點出當沖占比量衝高，讓整個台股瀰漫賭博氛圍也覺得需要省思，但是如果單就投資行為來看，張甄薇認為當沖占比過高，其實也是受到時代影響，畢竟去年沒有當沖客嗎？為什麼去年沖不起來，今年卻有人可以沖出財富新高？原因就在時機點，很多當沖客玩的是景氣循環股，今年航運股就是景氣循環股裡的一個異數，長久以來在低點的航運股，如果不是遇上疫情、不是遇上缺櫃、缺船、缺人、甚至遇上塞港，使得價格變成日日漲，這種十年難得一見的景況，當沖客怎麼會放棄賺錢時機，而這種景氣循環股也造就近期傳產類股比科技股夯的景象。

淡江大學財金系教授聶建中則是提醒投資人，無本金當沖看起來賺錢很輕鬆，但是也沖出驚人的違約交割金，買賣股票並不是買賣一般商品，沒有錢就可以棄單不要，違約交割是需要負責任的投資，當年輕投資人選擇讓投資行為變成違約交割後，影響的不僅僅是個人未來的信用狀況，嚴重情節還有可能坐牢，張甄薇就提到「股市是關門放狗的生意，有人賺就有人賠」，有些當沖客把投資看得太輕率，甚至拿融資來玩當沖真的會玩出大問題，投資人面對股市操作還是應該謹慎小心才對。

▼完整節目內容，將會於05月29日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。▲▼慧眼看天下第149集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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