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桃園男陳屍租屋處...生前疑似發燒腹瀉+嗅覺喪失　採檢結果出爐

▲桃園市張姓男子26日上午被家人發現陳屍在龜山區租屋處床上，家人透露死者生前有出現嗅覺喪失與發燒等症狀，檢警27日相驗後排除確診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子26日上午被家人發現陳屍在龜山區租屋處床上，家人透露死者生前有出現嗅覺喪失與發燒等症狀，檢警27日相驗後排除確診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子26日上午未到自家公司上班，家人至其租屋處查看，發現已陳屍在床上明顯死亡，龜山警方處理時，家屬透露，死者生前有出現發燒與嗅覺喪失等症狀，警方不敢大意報請桃檢相驗，檢察官27日率法醫相驗，但家人快篩皆為陰性，法醫查出死者生前應該罹患腸胃炎，體溫亦未過高，已排除是新冠肺炎確診個案，因此未採檢，僅是一場虛驚。

檢警調查，死者是45歲的張姓男子，與家人共同在龜山區自家經營五金行上班，但26日上午卻未到班，家人打電話也未接，趕往租屋處查看時，赫然發現已倒臥床上氣絕多時，家人向龜山警方報案後透露，死者生前有發燒、腹瀉與嗅覺喪失等症狀，員警嚇了一跳趕緊向檢方報驗處理，由於正值疫情高峰期，龜山警消據報後不敢大意立即向桃檢報請相驗。

桃園市衛生局指出，張男死亡案已由桃園地檢署調查偵辦中，衛生局將配合司法程序決定是否採檢；桃園地檢署檢察官率法醫相驗，因張姓死者生前因疑似腸胃炎症狀就診，其體溫沒有過高現象，另嗅覺並非喪失，亦無與確診者相關接觸史，工作上也較少與人接觸，家人經快篩後皆為陰性，法醫研判並非染疫個案，家屬也無意見，因此並未採檢。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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