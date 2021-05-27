游淑慧抓包蔡英文2圖卡自打臉　怒轟：疫苗在哪？邁擱騙啊！

▲游淑慧抓包蔡英文疫苗進度圖卡自打臉。（圖／翻攝游淑慧臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

全台疫情嚴峻，各地及缺疫苗卻等不到！總統蔡英文26日在臉書向國人報告，已採購3000萬劑疫苗，8月底前會到貨1000萬劑，不過，國民黨台北市議員游淑慧翻出三個月前蔡英文的臉書圖卡，發現她根本自打臉，怒批「疫苗在哪？邁擱騙啊！」

游淑慧表示，蔡英文三個月前2月18日蔡英文在臉書上說「疫苗有進展，大家請放心」！還保證一定會確保台灣有足夠的疫苗，預計在今年第二季（4月）開始供貨；但是，三個月後，蔡英文總統昨天又用另一個梗圖，這次更敷衍，只宣示疫苗採購原則「她說了算」，並再次甩鍋大陸。

游淑慧怒轟，龐大利益和意識形態，讓台灣等不到疫苗，等天荒、等地老，等到疫情破口了，台灣等到什麼？「反中、梗圖、看稿」顯然成為蔡總統治國三招。

游淑慧感嘆，人命在不斷消逝，疫情在各縣市蔓延。台灣需要「打得到」的疫苗，不是「梗圖上」的疫苗！需要「疫苗到貨」，不是「疫苗大餅」。

游淑慧質疑，台灣的疫苗到底在雲端還是高端？如果採購國產疫苗是政府政策，OK，那麼應該禁止政府官員、民代和他們的關係人「利益回避」，不得持有相關股票。不要變成「人民等疫苗，有人炒股票」。

游淑慧也提到，從去年至今，新冠疫情及紓困相關預算已經「破兆」了。花了這麼多麼多錢，疫苗在那？病床在那？篩檢能量在那？？民進黨的防疫政策是「超前部署」還是「燒錢部署」？去年，蔡總統得到817萬支持，今年，「我們只覺得自己987」。

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