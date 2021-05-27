　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無症狀者恐成防疫破口！「潛在風險」上街購物、聚會　比率達5分之1

▲▼無症狀者未發現自己染疫，依然上街購物、聚會，可能是造成社區傳播的潛在因素。（圖／路透社）

▲無症狀者未發現自己染疫，依然上街購物、聚會，可能是造成社區傳播的潛在因素。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣近期新冠肺炎本土疫情大爆發，醫療量能面臨崩潰，在病毒大量潛入社區後，就發現部分確診者尚未出現任何症狀，顯示出人類在防堵病毒傳播上充滿挑戰，無症狀者造成的病毒傳播無法被輕忽。世界知名科學期刊《自然》（Nature）在專文中指出，平均有5分之1的確診者屬於無症狀，不過其病毒傳播能力較有症狀者低。

《自然》（Nature）引述先前的實驗數據表明，平均每5名確診者中，至少會有1名確診者屬於無症狀，由於無症狀者和有症狀者相比，較不易咳嗽、打噴嚏、流鼻水等，在病毒傳播機率上自然相較低，傳染率足足低了42%，不過研究人員仍對無症狀者在大流行上是否扮演「無聲的存在」上存在分歧。

根據定義，新冠肺炎無症狀感染者須符合2項必要條件，一是篩檢時結果必須呈現陽性，二是病程中未出現任何症狀。不過，世衛組織（WHO）卻指出，其實屬於登記在案的「無症狀」確診病例非常少，因為當患者被定義為無症狀者時，多半是在篩檢結果出爐時，而當下患者尚未開始出現類似症狀，直到過了所謂的空窗期，在病程開始演變後，才出現類似病症。

先前世衛組織派遣團隊前往中國湖北省武漢調查時，就發現原先被歸類為無症狀者的患者，有高達75%的人在後續開始出現類似症狀。而所以無症狀者難以被定義與分辨，在於多數患者其實沒有察覺到自己有類似症狀，且無法區分新冠肺炎症狀與其他病症的差別，如輕微發燒、咳嗽、疼痛等容易被忽略，或錯認為過敏所導致。

文章中指出，為求保全醫療量能，全球多數國家多半針對出現類似症狀、或有相關活動史的患者進行優先篩檢，導致無症狀者在不知情的狀況下未進行自我隔離，依舊上街購物、出遊、多人聚會，造成病毒有可能因此擴散至社區內。

學者警告，無症狀患者還是能透過說話、唱歌、吼叫等，藉由噴出微小飛沫傳播病毒，甚至處在寒冷地區時所呼出的霧氣也可能存在著病毒。

彭博公共衛生學院流行病學者Andrew Azman在研究中指出，「社區中大量相互作用的『無症狀感染者』所造成的實際公共衛生風險與負擔表明，相當一大部分的傳播事件為無症狀傳播所導致。」

一般而言，無症狀者潛伏期長達14天，胸部X光未出現明顯異常，檢測陽性者雖攜帶病毒卻未被感染；輕症患者約佔總確診者比率為48%，出現咳嗽、發燒、肌肉痠痛、嗅味覺喪失等典型症狀，潛伏期為5至6天；而重症患者則佔9%，出現呼吸困難、嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群、多重器官衰竭甚至休克等。

文章中指出終結疫情的唯一途徑，那就是人們應持續採取措施有效減少病毒傳播，包括如實配戴口罩、保持社交距離，無論眼前的人是否唯有症狀、或是無症狀的病毒帶原者。

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
15萬劑疫苗今配發　接種三類別出爐「雙北這些人優先」
鴻海集團引進上海BNT疫苗？　郭台銘回應了
護理師做篩檢突昏倒在地！　民眾嘆：太辛苦了
停課不停班「病毒還是帶回家」　鄉民1句話點破：問題會更大
獨／北市更新處爆替代役快篩陽性　同仁還被要求回來辦公
1天增47學生確診創新高！　校園染疫破200大關
快訊／張立昂委屈22天反轉！女大生控劈腿「手寫信道歉」曝光
中和工業區員工確診「多人接觸」　老闆下令全公司照常上班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台海和平重要性　日本歐盟峰會聯合聲明擬明載

第二波疫情太可怕！　爸媽全染疫死...55天內讓577名兒童變孤兒

東奧7月照常辦！美專家提「緊急解方」　最安全只剩1選項

緬甸軍警「拖行屍體、公開死狀」全是故意！調查曝：打擊民眾士氣

男去看球賽後確診！全場2.3萬觀眾慘了　當局緊急匡列數千人隔離

拜登亞洲事務高層：美中交往時代告終　2國將進入激烈競爭狀態

德學者稱「疫苗引血栓」原因破解！　問題出在「突變蛋白」

「校正回歸」害台灣陷入困境！《彭博》：政府難制定有效防疫政策

無症狀者恐成防疫破口！「潛在風險」上街購物、聚會　比率達5分之1

巨嬰出生重近6公斤！爸媽醫護全傻眼　和七個月男童一樣大

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

台海和平重要性　日本歐盟峰會聯合聲明擬明載

第二波疫情太可怕！　爸媽全染疫死...55天內讓577名兒童變孤兒

東奧7月照常辦！美專家提「緊急解方」　最安全只剩1選項

緬甸軍警「拖行屍體、公開死狀」全是故意！調查曝：打擊民眾士氣

男去看球賽後確診！全場2.3萬觀眾慘了　當局緊急匡列數千人隔離

拜登亞洲事務高層：美中交往時代告終　2國將進入激烈競爭狀態

德學者稱「疫苗引血栓」原因破解！　問題出在「突變蛋白」

「校正回歸」害台灣陷入困境！《彭博》：政府難制定有效防疫政策

無症狀者恐成防疫破口！「潛在風險」上街購物、聚會　比率達5分之1

巨嬰出生重近6公斤！爸媽醫護全傻眼　和七個月男童一樣大

他好奇「逆向vs倒車500公尺」罰款一樣嗎？意外釣出老影迷討論

風・Luxury／開車瞄錶頭不用歪一邊　江詩丹頓復刻百年經典

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

愛紗「重心全放男友」失聯閨蜜2個月　GiGi抓狂爆料！

北韓退出世足資格賽五場比賽結果判定無效　南韓升上小組第一

快訊／日盛證券景美分行員工確診！金融業逾40人染疫

被紙箱砸到獲賠5萬再要40萬！他稱頭痛2年「檢查無異常」敗訴

超商「冰淇淋紅茶」邪惡回歸！放進整球冰淇淋　限時第2杯半價爽喝

國產署霸氣房東！上半年租金打8折可緩繳　至少10萬戶受惠

台中51歲爆乳女出租套房接客　LINE對話：你那邊有沒有停水？

國際熱門新聞

美國CDC：1萬人接種疫苗後「還是染疫」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

長賜輪擱淺釀1死！　運河當局公布調查報告

彭博全球防疫韌性排名　台灣跌出前10

拜登下令：90天內報告中國疫情起源

加州槍案8死　疑似還藏有炸彈

拜登下令90天查疫情源頭　促中國參與國際調查

屠夫殺死哥和大嫂　斬斷姪子四肢

273死失事地點驚見「幽靈飛機」

4歲「天才女孩」智商142！僅次於愛因斯坦

歐美外交高層會談　挺台參與國際組織

矽谷槍擊案8死！　槍手趁工作時槍殺同事

彭博：「校正回歸」讓政府難制定防疫政策

更多熱門

相關新聞

獨／北市替代役中心淪陷！傳役男篩檢陽　多人暴露染疫風險

獨／北市替代役中心淪陷！傳役男篩檢陽　多人暴露染疫風險

新冠肺炎疫情擴大！指揮中心公布26日新增302例本土、2例境外移入確診個案，另有331例個案校正回歸，全台至今累積近5千例。據了解，位於公館汀洲路上的替代役中心也淪陷，傳出有役男篩檢後成陽性，目前已出動相關人員趕赴現場清消。

台灣首批「清冠一號」　順天堂全部捐出

台灣首批「清冠一號」　順天堂全部捐出

世貿一館驚傳1員工確診　貿協強制全員WFH降低感染風險

世貿一館驚傳1員工確診　貿協強制全員WFH降低感染風險

兩銀行挺全民防疫！　推房貸利率減碼、主動延長優惠期限

兩銀行挺全民防疫！　推房貸利率減碼、主動延長優惠期限

輝瑞疫苗團違法！可罰15萬並廢照

輝瑞疫苗團違法！可罰15萬並廢照

關鍵字：

國際焦點世界疫情本土疫情新冠肺炎無症狀確診

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

北市嬤狂咳堅強Call孫女　3天後染疫過世

醫師預言這天開始趨緩　台灣將「做到這件事」

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

上海復星可拿1.5億劑疫苗　阿中有興趣

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

即／花蓮縣政府採購科員工確診！

貓用高級貓砂盆！半蹲解放來陰的

台灣存在確診黑數！專家：重症率比日本高

唐鳳出手神救援！　醫檢師：謝謝大人立刻發功

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面