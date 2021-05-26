快訊／新北自購疫苗？　侯友宜「三個字」回應：不是單一地方的事

記者蔡文鈴／新北報導

全台大鬧疫苗荒，南投縣長林明溱表示，已取得管道跟上海藥廠買「復必泰」疫苗。而新北市是否跟進自行採購疫苗，新北市長侯友宜26日於疫情記者會表示，採購疫苗一定要中樣地方全力配合，最主要趕快、量夠、品質要好。

侯友宜表示，採購疫苗只有一句話「快、夠、好」，但中央地方一定全力合作爭取，不管哪個管道方法，大家同心齊力，把疫苗買到，不管地方要不要自己申請，一定要跟中央合作，最主要要趕快、量要夠、品質要好，這三項做好最重要。

最新到貨的41萬AZ劑疫苗抵台，中央初步分配給新北市1.8萬劑疫苗，不過，新北市政府衛生局26日表示，經過初步統計，扣除1.8萬劑後，尚須增加5萬劑，提供第一線醫護及防疫人員，目前新北市剩下130瓶。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗初步會讓第一線醫護、防疫相關人員都打到，再來會依照各地區人口數不同做配發，明天（27日）就會配送出15萬劑疫苗。

對於能否由地方政府自行採購疫苗，陳時中表示，要尋正常國家審查的程序才能進來，至於有好的符合我們的經過國家審查過的，就可以進來。疫苗現在是中央來分配，所以就是要在中央指導下來分配。

此外，台灣是否有機會取得美國疫苗，美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天上午發表卸任致詞，針對疫情部分提到，相較全世界各國，台灣確診數算低，且周圍國家疫情升溫。而拜登提及的疫苗分配標準仍在擬定，將考量接受國家確診率、接種率、醫療量能等因素。

針對酈英傑說「台灣確診數低」是否影響美對台疫苗分配，陳時中表示，酈英傑在台灣任職很久在美國也有朋友，所以他指示就他個人看法見解，跟國際做比較，「我相信這跟美國未來分配疫苗無直接關係」。

▼新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

