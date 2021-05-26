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快訊／自行採購疫苗？柯文哲斥中央拖太久：被逼到沒辦法「只好自謀生路」

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，指揮中心公布26日新增302例本土、2例境外移入確診個案，另有331例個案校正回歸。針對自行採購疫苗，台北市長柯文哲表示，台北市政府如果被逼到沒有辦法，也聽不到一個很明確的答案，那當然只好自謀生路。

▲▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

針對是否會自行採購疫苗，柯文哲說，長期以來我一直認為這問題應該是中央統一處理，疫苗目前在全世界有很多種，有的是負70度保存、有的是2到8度保存，施打間隔也各有不同，「坦白講，台灣不可能打太多種疫苗，會造成行政上困擾，2300萬人要達到75%以上都打疫苗，沒有你想像這麼簡單，技術上非常困難」。

另外，疫苗數量跟價錢有關，種類太多數量小、成本高，整個行政上的流程變很複雜。

「但我也明白講，已經拖太久。」柯文哲質問中央，時程表是什麼時候？中央也許很想用國產疫苗，但要想想看，目前世界上有WHO認證的疫苗都是大國，日本、韓國都沒有辦法自己生產疫苗，我不是說台灣不行，但是要把國家命運賭在這上面，要想清楚。

另外，台灣是國際孤兒，我們將來生產出來疫苗，也很難在短期內拿到國際認證，不敢說一定拿不到，要拿到也是很久很久以後的事。

最後柯文哲提到，台北市政府如果被逼到沒有辦法，也聽不到一個很明確的答案，那當然只好自謀生路。

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