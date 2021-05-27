獨／北市替代役中心淪陷！役男快篩陽性　多人暴露染疫風險

▲新冠肺炎本土疫情持續升溫，台北市環保局防疫消毒人員持續北市各處進行環境清消。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥、袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情擴大！指揮中心公布26日新增302例本土、2例境外移入確診個案，另有331例個案校正回歸，全台至今累積近5千例。據了解，位於公館汀洲路上的替代役中心也淪陷，傳出有役男篩檢後成陽性，外傳不只一人快篩呈陽性，有兩層寢室都傳出快篩陽性消息，恐有多人暴露在染疫風險下。目前已出動相關人員趕赴現場清消。

據了解，此次有3名替代役男染疫，但分屬不同寢室，因此傳染風險相當大；此外，由於台北市替代役男中心內的役男，多是在台北市政府轄下的公務機關服務，因此傳染範圍恐波及市府內部。

對此，兵役局副局長杜英輝證實，目前有2位在萬華區公所服役的役男是快篩陽性；該2名役男主要是配合萬華區公所的篩檢專案，經快篩後發現結果為陽性，目前已安排入住防疫旅館，等待PCR檢測結果。

杜英輝說，經輔導員聯繫後，2名確診役男都回報身體沒有異狀，後續就等PCR結果出來再做判斷。另外，有清查出3位與快篩陽性者接觸多的役男，會再安排做快篩。

杜英輝說，在26日上午，替代役中心也馬上進行消毒，現在都是一個人一間寢室，沒有共用的情形。辦公場所部分，也整個進行清消、分流等，都有跟上班同仁特別交代，後續等待結果出來。

杜英輝提及，2位役男服勤地點都在萬華區公所，都是公所內課室之間送公文等行政事務，區公所應該不會將役男派到市府，且近期市府停止公文交換，改採郵寄方式，所以應該不會到北市府。