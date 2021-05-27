快訊／3000劑AZ疫苗「今午到基隆」！　林右昌：我下令3天內打完

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

新冠肺炎疫情全台爆炸，基隆市長林右昌今（27日）上午召開記者會，表示基隆分配到的3000劑AZ疫苗將於中午到達，並在今下午即刻開打，「我下令，將在3天內打完！」林右昌也說，就人口比例來看，基隆此次分配到的疫苗數量「相對較高」，「我們盡快就施打對象進行施打，趕快打完，盡速再向中央申請，爭取更多疫苗！」

▲林右昌疫情記者會，3000劑AZ疫苗今午到貨。（圖／翻攝林右昌臉書）

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林右昌說，首批3000劑AZ疫苗將於今中午運抵基隆，施打對象分類為3大項，由醫療院所及醫護相關人員，包括基隆四大醫院，基隆長庚、部立基隆醫院、三總基隆分院、礦工醫院等相關人員共2000劑；地區醫院醫事人員及診所醫事人員430劑；以及消防救護、警察、防疫旅館第一線人員、民政防疫關懷人員570劑。

林右昌表示，41萬劑疫苗今先釋出15萬劑，其中基隆分配到3000劑將於中午到貨、下午即刻施打，「我下令，3000劑疫苗，3天內打完！」林右昌承諾，後續會持續向中央申請更多疫苗、擴大施打範圍，形成防護網。另一方面，針對基隆分配到的3000劑疫苗算多還是算少？林右昌解釋，台北市此次分配到2萬2000劑、新北市1萬8000劑，從人口上來看，新北市人口是基隆的9到10倍，因此基隆分配到3000劑，從比例上來看，「相對是比較高的。」林右昌說，中央有整體規劃，「我們會盡快就施打對象進行施打，趕快打完，盡速向中央申請，爭取更多疫疫苗！」