快訊／蔡英文：已購買近3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

記者陶本和／台北報導

面對國內疫情與疫苗的問題，兼任民進黨主席的總統蔡英文26日下午在中常會上表示，國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ，美國的Moderna(莫德納)，以及德國的BNT（輝瑞），我們都積極的接洽採購，也順利的訂購到了英美的這兩支疫苗。她強調，包括外購和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑疫苗，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。

▲總統蔡英文主持民進黨中常會。（圖／民進黨提供）



蔡英文說，英國的AZ，美國的Moderna，以及德國的BNT，都積極的接洽採購，也順利的訂購到了英美的這兩支疫苗；而德國的BNT，我們與德國原廠也一度幾近乎要完成簽約，但因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約。

對於疫苗的採購，蔡英文說，疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。疫苗的購買，都必須由中央來統籌；並且，配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

蔡英文指出，已經採購的AZ和Moderna，指揮中心的原則是直接與原廠，或者是透過COVAX向原廠洽購，只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。

蔡英文強調，包括外購和國產疫苗，我們已經購買將近3000萬劑疫苗，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗，「我們盡全力加速到貨，讓我們在8月底能夠有更多疫苗」，提供給國人接種。此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定，而且充裕的疫苗。

蔡英文呼籲，在疫情緊張的時候，大家也會特別關心疫苗的進度，我希望大家全力支持疫苗由中央統籌處理，中央也會全力支援地方防疫工作和需求。