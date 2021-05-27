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陳時中擋林明溱買BNT　黃子哲批「恐怖心態」：他得不到你也別想

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

政治中心／台北報導

全台疫情嚴峻，卻苦等不到疫苗。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲指出，衛福部長陳時中去年9月曾允諾，要在今年第三季讓總計總人口6成的優先族群施打疫苗，但「幾乎確定是張芭樂票」；而南投縣長林明溱表示，要透過上海復星買BNT疫苗，卻得不到中央的同意，他痛批此舉根本就是「我得不到，你也別想要」的恐怖心態。

黃子哲表示，不少外媒都直指我國此次疫情失控，主因就在疫苗的施打率過低。但陳時中去年9月就信誓旦旦，要讓優先接種的族群如醫事人員、防疫人員、維持治安的警察與憲兵、長照機構人員、軍人、成人及長者、高風險病者、罕病及重病者等族群優先施打疫苗，總計1358萬人、共涵蓋總人口6成。

然而，八個月後的現在，黃子哲指出，台灣只進了三批總計71萬劑的AZ新冠肺炎疫苗，根本來不及應付這波又急又猛的疫情。如今離陳時中口中6成疫苗覆蓋率的承諾，只剩下四個月，就算真的順利在8月底可以買到1000萬劑疫苗，加上施打的時間，可以說注定達不到設定的目標。

黃子哲提到，去年2月行政院長蘇貞昌在立院報告時，誇口今年第二季就會有2000萬劑疫苗，如今看來也是同樣破功。民進黨政府輕諾寡信，堪稱「有政府，會膨風」。再加上「校正回歸」的荒謬，蔡英文總統與陳時中部長所謂已買3000萬劑以及8月會有1千萬劑的說法，都僅具參考價值，很難讓人民信服。

黃子哲說，林明溱透過上海復星買BNT疫苗，且宣布8月底台灣就可以累計有1000萬劑疫苗到貨，若民眾全數施打第一劑，將至少有4成的覆蓋率，雖然這張支票，屆時會不會兌現，尚不得而知。

但是，他提到陳時中去年9月開的另一張支票，要在2021年第三季讓總計總人口6成的優先族群施打疫苗，卻幾乎確定是張芭樂票了。政府的公信力蕩然無存，還能再繼續「信時中」或「順時中」嗎？荒謬的是陳時中買不到BNT疫苗，卻也不讓買南投縣府買，這就像是一種「我得不到，你也別想要」的恐怖心態，抑或是一種用玉石俱焚來遮羞的手法。

黃子哲砲轟，無論如何，民進黨及綠營上下交相賊，不斷對疫苗的取得來作亂及扯後腿，這根本就是草菅人命，卑劣至極。政府的公信力蕩然無存，還能再繼續「信時中」或「順時中」嗎？

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