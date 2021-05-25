數據曝光！　台灣疫苗接種率低於印度、菲律賓、南韓、日本

▲國際疫苗接種率。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠疫情嚴峻，根據國際數據網站〈Our World in Data〉截至5月21日統計，台灣每百人接種新冠疫苗僅1.2劑，低於鄰近亞洲國家印度、南韓、日本、菲律賓、新加坡。對此，國民黨表示，請問總統蔡英文從去年迄今，除了作梗圖「大內宣」外，到底做了什麼？

根據國際數據網站〈Our World in Data〉截至5月21日統計，台灣每百人接種新冠疫苗僅1.2劑，低於鄰近亞洲國家，新加坡58.2劑、中國大陸32.4劑、印度13.6劑、韓國10.3劑、日本6.3劑、菲律賓3劑等，不僅遠低於全球每百人接種數的20.4劑，更在世界各國每百人接種數的排名中位居末段班。

對此，國民黨表示，國際媒體提醒，台灣曾被譽為全世界抗疫最成功的例子，但疫苗接種速度緩慢，幾近零的疫苗施打率是世界最低的地區之一，恐製造了疫情「完美的破口」；專家學者更呼籲唯有盡快透過全民接種疫苗，才能有效克制病毒。

國民黨指出，即便近期到貨的第2批40萬劑AZ疫苗，台灣目前也僅取得約71萬劑疫苗，若以全台2350萬人，至少應有6成民眾完整接種兩劑疫苗，才能越過群體免疫的「基本門檻」，也因此台灣必須至少取得2,820萬劑疫苗才足夠。

國民黨抨擊，蔡政府沉溺過去一年多以來防疫成效的自得與自滿，即使社會各界不斷呼籲應積極取得疫苗、提升施打率，蔡政府仍輕忽其重要性；對於疫苗的取得，主政者只會不斷跳針說「目前沒有新進度」，也難怪最新民調顯示，超過5成（54.1%）民眾對於政府取得足夠全國民眾施打的新冠肺炎疫苗表達沒有信心。

南韓總統文在寅親自出席南韓三星集團的三星生物製劑公司與美國莫德納公司（Moderna, Inc.）在華府的協議簽署儀式，莫德納將委託三星生物製劑在南韓生產莫德納新冠疫苗，南韓將與美國建立全球疫苗夥伴關係。

國民黨對此指出，南韓總統積極爭取國際合作，代工疫苗的製程，反觀台灣，一年多緩和的疫情，卻未有疫苗取得或研製的完備籌劃與準備，請問蔡英文從去年迄今，除了作梗圖「大內宣」外，到底做了什麼？

國內疫情嚴峻，施打疫苗是抗疫的有效手段，能真正克制病毒，國民黨要求蔡政府應運用各種方法，務必在短時間爭取更多疫苗來台，並詳實公告疫苗到台數量與時程，同時，蔡政府也必須明確告訴台灣人民，疫苗施打何時能達到6成有效覆蓋率？讓台灣民眾得到健康保護，免於新冠病毒威脅。