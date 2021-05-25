台灣被WHA排除　民進黨批「政治考量先於公衛專業」：全世界的損失

▲世界衛生大會開幕。（圖／路透）

文／中央社記者葉素萍台北24日電

針對台灣被排除於今天開幕的世界衛生大會（WHA）之外，民進黨發言人謝佩芬晚間表示，世界衛生組織（WHO）將政治考量擺在公衛專業之前，損失的不僅是台灣人民，更是全世界。

謝佩芬說，台灣被排除在WHA之外，損失的不僅是台灣人民，更是全世界。台灣有意願也有能力與世界各國互動、交換最新資訊、共同對抗疫情，但卻不得其門而入，有違WHO所揭櫫邁向全民均健（health for all）的宗旨。

至於中國外交部所謂因民進黨政府不承認體現「一個中國」原則的九二共識，導致台灣參加WHA的政治基礎不復存在。謝佩芬反駁說，台灣未曾屬於中華人民共和國，也從未接受中國所謂的「一個中國」原則。

謝佩芬指出，中國誆稱「已對台灣參與全球衛生事務作妥善安排」，昧於事實，完全不顧台灣人民的權益，與世界上民主國家的主流民意相違背。

謝佩芬強調，最近幾個月，世界上許多友邦及理念相近國家的政府官員、國會議員及民間團體，都因深感台灣在全球衛生的貢獻，而表態支持台灣參加WHA，可惜此次台灣仍被排除。

謝佩芬呼籲，WHO應該將政治考量放在一旁，讓台灣有機會與國際共同對抗疫情，並做出更多貢獻。