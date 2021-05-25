WHA開幕首日視訊進行　史瓦帝尼等5友邦發聲力挺台灣

▲今年世界衛生大會因疫情關係，採線上視訊會議方式進行。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君、陳韻聿布魯塞爾／台北24日專電

世界衛生大會（WHA）今天開幕，包括史瓦帝尼、諾魯及巴拉圭等5國發言支持台灣參與WHA，後續會議期間將有更多友邦及理念相近國家為台執言。

第74屆世界衛生大會今天起至6月1日以視訊方式舉行，首日會議即有史瓦帝尼、諾魯及巴拉圭等3國公開挺台。另據了解有2友邦在閉門不公開的總務委員會上同樣為台執言。

台灣13個友邦先前向世界衛生組織（WHO）提案，籲邀請台灣以觀察員身分出席WHA，今天大會分別在閉門的總務委員會及隨後的全體會議進行2次「2對2辯論」處理。

其中全體會議是公開「2對2辯論」，中國代表除老調重彈一中原則並謬稱對台灣做出妥善安排，但隨即遭友邦發言反擊。

諾魯衛生部長達戈亞戈（Isabella Dageago）則提到，聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議「與台灣無涉」，不應繼續影響台灣參與WHO。

史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）則指出，北京宣稱已對台灣參與WHO作出妥善安排、台灣專家可參加WHO技術會議，此論點「不符事實」。台灣在2019至2020年期間總計申請參加WHO技術會議199次，但由於「中國介入」，台灣專家實際上只參加了64場技術會議。

另外在各國發言時，巴拉圭衛生部長波帕（Julio Borba）支持台灣以觀察員身分參加WHA，並呼籲WHO確保公開透明及包容性，以利各界從WHO的運作獲益。

後續會議期間將有更多友邦及理念相近國家為台執言。