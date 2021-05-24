出人出疫苗　國台辦加碼：願考慮派專家赴台「分享抗疫經驗」

▲大陸防疫人員在北京街頭走動。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

針對新冠病毒疫苗是否輸入台灣的議題，大陸國台辦24日晚間再度表態，稱陸方「願意迅速作出安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用」，國台辦還加碼說，如果有需要，大陸也願意「積極考慮向台灣派出疫情防控專家。」

「諾富特案」延燒下，造成台灣本土疫情嚴峻，金門、馬祖出現求購大陸新冠肺炎疫苗聲浪，國台辦為此於日前公開表態，說願意盡最大努力，幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情，但當務之急是去除「島內人為的政治障礙。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

當時，陸委會第一時間回應稱，對岸不必假好心，只要中國大陸不阻撓，我方就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗；另一方面，對於上海復星醫藥董事長吳以芳說，有意願將疫苗服務於台灣同胞，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日也回應說，還沒收到相關消息，他坦言「大家一直放話，但我們還是沒接到申請。」

相關議題不斷之下，大陸國台辦24日晚間，透過「答記者問」方式再度表態，指稱陸方可以提供具體的幫助。大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，我們（中國大陸）多次講過，願意盡最大努力協助廣大台灣同胞加強疫情防控，盡快戰勝疫情。

她說，面對日趨嚴峻的疫情，「島內一些團體和人士不斷呼籲採購大陸疫苗」，大陸的態度非常明確，願意盡快做出安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用。朱鳳蓮還進一步表示，如果有需要，我們也願意積極考慮向台灣派出疫情防控專家，與台灣醫療衛生人士分享抗疫經驗，提供防疫諮詢。

朱鳳蓮說，要以台灣同胞的生命安全和健康福祉為上，民進黨利用政治操弄轉移視線，是對廣大台灣同胞極不負責任的說法。她接著呼籲，民進黨要立即停止各種對大陸協助台灣抗疫進行的汙衊抹黑，採取切實行動去除人為障礙，讓台灣同胞生命健康、利益福祉盡早得到應有的保障。

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