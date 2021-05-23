防疫女神「發票論」解釋「校正回歸」　要陰謀論就學北韓0確診

▲「防疫女神」許書華在臉書上解釋「校正回歸」的用意。（圖／記者蔡玟君攝）



記者林彥臣／綜合報導

指揮中心22日公本土病例新增321例，另外400例「校正回歸」新增在過去6天，因此引發中央是否蓋牌的質疑。對此「防疫女神」許書華參考主播蕭彤雯的發票論做比喻，解釋為什麼指揮中心發布的病例數需要「校正回歸」。

許書華在臉書發文指出，「 小明每天都有用發票記帳的習慣，譬如5/15這天統計消費300元，5/20這天收到之前網路訂購的書，紙本發票寫5/15， 消費100元，所以5/15這天的實際支出是400。」

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▲指揮中心「校正回歸」400例在網路上引發論戰。（圖／指揮中心提供）



許書華解釋，至於為什麼後來補登或修正，在上述例子就紙本發票寄來當天才補登，在這次「校正回歸」事件是因為，處理大量檢體需要時間，處理完的報告，如實補回檢驗日確診量。

許書華認為，「校正回歸」用詞蠻煞有其事，難免引發熱烈討論，第一時間聽到也很困惑，統計學了邏輯斯迴歸（羅吉斯迴歸：Logistic regression）、線性迴歸（linear regression）「怎麼熊熊（台語突然）聽不懂這個『校正回歸』」了解後其實是很簡單的補登概念，「人與人連結」帶點遐想又含蓄的用詞令人莞爾一笑，這次事件用詞則是可以「更沒遐想」一點。

許書華指出，以前確診數都個位數，檢體都能處理完所以報幾個是幾個，現在疫情動輒百計，一天無法處理完所有報告，因此有延遲的報告需要補登上去，現在急重症醫師、醫檢師採集、處理檢體、發報告真的負荷很大，希望一般民眾真的要好好配合。

許書華也強調，別花太多時間在陰謀論上，做絕就跟北韓一樣「直接跟你說都零確診就好」，回歸回去就是希望「呈現原貌」，以利後續判讀，隨著疫情的蔓延，重要的不只是確診數，陽性率、曲線變化趨勢更需要全盤考量。

▲許書華呼籲，大家一起回歸日常，做好防疫大小事。（圖／許書華提供）



許書華最後呼籲，「這補登上去的案例讓日確診從兩三百變成三四百，是！確診比預期多，所以呢？所以我們更要冷靜，始終就是做好該做的事！不要一時失控又去超市人擠人搶物資，不要再群聚去夜唱，不要又更恐慌沒症狀跑去擠爆篩檢站、擠爆急診，如此疫情只會更失控，後來才能補登上去的案例只會更多，以上，讓我們冷靜回歸日常該做好的防疫大小事。」