亂傳南投麵館有員工與確診者接觸　他辯「聽說」下場慘

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

國內疫情持續升溫，假消息卻是滿天飛，南投縣警局日前就接獲民眾報案檢舉，指出有網友在網路上留言指稱「一滴水麵館」有員工碰過確診者目前已在家自主隔離，造成當地民眾人心惶惶與店家困擾，南投縣警局接獲報案後也在12小時內循線找到吳姓犯嫌，不過因為吳姓犯嫌無法交代訊息的來源，因此全案依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，第14條最高可處罰金300萬元，移送地檢署偵辦。

▲南投麵館日前遭網友造謠疑似有員工與確診者接觸，造成當地民眾與店家人心惶惶。（圖／記者高堂堯翻攝）



南投縣警局指出，日前接獲店家報案，指出有網友在網路上造謠表示該名店家有員工曾與確診者接觸過，目前已在居家隔離，造成店家困擾與當地民心浮動，店家還特別對此發出嚴正聲明，強調「本店絕無確診者到過，也無員工確診，請民眾安心用餐」等字，更怒向警局報案，要求法辦該名造謠者。

▲店家對此提出嚴正聲明。（圖／翻攝自一滴水麵館臉書）



南投縣警局接獲報案後，也立即成立專案小組，並在12小時內尋獲吳姓犯嫌。南投縣警局表示，吳姓犯嫌到案後無法清楚交代訊息的來源，只強調一切只是「聽說」，因此全案依嚴重特殊傳染性肺炎防治與振興特別條例第14條散布假消息，移送地檢署偵辦。

南投縣警局也再次向民眾呼籲，在國內疫情升溫之際，請民眾切勿散布不實或未經查證的假消息，無論是製作或是散布都有可能因而觸法，並處有期徒刑3年以下，併科300萬元罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

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