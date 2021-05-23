外食族學做菜切到手！急診醫忙採檢　還要「縫手指」：心情阿雜

▲醫護人員從早忙到晚。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣新冠疫情持續拉警報，醫療量能面對瞬間爆發的病例而急遽緊縮，前線醫護人員必須穿著全套防護衣奔波，經常全身汗濕、萬分疲憊，臉書專頁「美到沒朋友 Très Jolie」貼出新竹某醫院急診室醫師的崩潰話語，表示急診不只忙採檢，還要幫大家縫手指，穿全套防護衣還要縫傷口心情超阿雜（煩悶）。

臉書專業「美到沒朋友 Très Jolie」昨（22）日晚間，替在新竹某醫院的最帥急診室醫師好友發聲，「拜託大家，可以不要在疫情嚴峻的時候挑戰自己的廚藝嗎？」該名急診醫師崩潰表示，大家以為急診都在忙什麼，忙著採檢而已嗎，「是忙著縫大家的手指」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該醫生無奈表示，一堆人平時都吃外食，因為疫情關係現在必須待在家防疫，開始學著下廚煮飯，結果被菜刀切到手，希望大家在做不擅長的事情時，可以多注意一點，「穿著全套防護裝備縫傷口，心情有多阿雜你們知道嗎？」

貼文一出，笑翻許多網友，「請善用外送平台」、「資深主婦三不五時也會用血養刀具，但我等疫情過再養刀」、「還好我都交給小孩」、「不是囤很多很多很多泡麵了，還挑戰什麼切菜」、「不是燙傷就是刀傷，滴滴都是淚」、「支持國民義務教育12年，應要增列廚藝課為主修課程」。

也有網友提供不會用刀的替代方法，「建議用剪刀剪啦，我懶得洗砧板，就會用剪刀剪雞胸肉、青菜，切長條用削皮刀、切絲用刨絲板」、「建議用剪刀，剪蔥、剪黃瓜、剪花椰菜、剪雞肉，當作自己是賣鹽水雞的概念，會安全許多」。