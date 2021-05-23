高雄女拒戴罩喊「警察要強暴我」遭壓制　路人叫好！嗆她防疫破口

▲高雄市一名女子不願意戴口罩，被警方制服 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興分局兩名員警在巡邏過程中，發現一名女子沒有戴口罩在路上趴走，好心勸導，沒想到這名女子又跑、又抗拒，還喊著「警察打人、你要強暴我」，讓員警很無言，最後採取強硬手段，將她制伏後開出舉發單；看到這一幕的民眾紛紛叫好，還有路人提供口罩，還當著該女子的面開罵：「你不顧疫情！」

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22日下午1點左右，兩名員警巡邏時，在新興區自立一路與八德二路上，看見一名婦人未戴口罩，員警主動上前勸導，希望女子戴上口罩，但沒想到女子非但不配合，還情緒激動的開罵員警，一邊罵一邊要逃離現場，大喊「警察打人、警察要強暴我」，讓路人看傻了眼。

▲高雄市一名女子不願意戴口罩，被警方制伏，路人主動提供2個口罩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市這名女子最後乖乖戴口罩，也收到一張逕舉單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警眼看她不聽勸導，採取「強力」執法手段，將這名女子制伏，讓她乖乖坐在地上，有人騎機車過來，主動提供了2個口罩要讓這名女子戴上，整個過程民眾都看在眼裡，另一名路人看到她不戴口罩，就直接指責她：「現在是什麼情況，還不戴口罩，造成防疫破口」。最後警方依傳染病防治法開出舉發通知單，相關資料將移送衛生局裁罰。



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