高雄女拒戴罩喊「警察要強暴我」遭壓制　路人叫好！嗆她防疫破口

▲高雄市一名女子不願意戴口罩,被警方制服 。(圖/記者吳奕靖翻攝)

記者吳奕靖/高雄報導

高雄市新興分局兩名員警在巡邏過程中,發現一名女子沒有戴口罩在路上趴走,好心勸導,沒想到這名女子又跑、又抗拒,還喊著「警察打人、你要強暴我」,讓員警很無言,最後採取強硬手段,將她制伏後開出舉發單;看到這一幕的民眾紛紛叫好,還有路人提供口罩,還當著該女子的面開罵:「你不顧疫情!」

22日下午1點左右,兩名員警巡邏時,在新興區自立一路與八德二路上,看見一名婦人未戴口罩,員警主動上前勸導,希望女子戴上口罩,但沒想到女子非但不配合,還情緒激動的開罵員警,一邊罵一邊要逃離現場,大喊「警察打人、警察要強暴我」,讓路人看傻了眼。

▲高雄市一名女子不願意戴口罩,被警方制伏,路人主動提供2個口罩 。(圖/記者吳奕靖翻攝)

▲高雄市這名女子最後乖乖戴口罩,也收到一張逕舉單 。(圖/記者吳奕靖翻攝)

員警眼看她不聽勸導,採取「強力」執法手段,將這名女子制伏,讓她乖乖坐在地上,有人騎機車過來,主動提供了2個口罩要讓這名女子戴上,整個過程民眾都看在眼裡,另一名路人看到她不戴口罩,就直接指責她:「現在是什麼情況,還不戴口罩,造成防疫破口」。最後警方依傳染病防治法開出舉發通知單,相關資料將移送衛生局裁罰。



