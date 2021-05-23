騎士沒戴口罩被攔查　新竹縣連兩天抓到通緝犯

本土疫情大爆發，出門一定都得戴口罩！有民眾上臉書分享，等紅綠燈時看到有街友邊走邊吃、沒戴口罩，一旁警察過去攔人以為要開單了，沒想到下一秒則是拿出新的口罩給街友，畫面讓人感動；高雄市長陳其邁昨透過視訊公開勉勵這位鳳山警分局成功所的警員，大讚「這樣就對了」。