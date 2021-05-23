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社會 社會焦點 保障人權

騎士沒戴口罩被攔查　新竹縣連兩天抓到通緝犯

▲新竹騎士「帶」口罩被攔查　警一看驚：是通緝犯。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣新湖分局持續嚴查未戴口罩，接連2日查獲通緝犯。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

全國防疫提升至第三級警戒，外出應依規定要戴口罩，新湖分局為避免疫情擴大，持續利用各種勤務，加強勸導、取締，也因此意外查獲通緝犯，當場逮捕歸案。

新湖分局連續2日，取締、勸導民眾外出未戴口罩，意外查獲竊盜通緝犯，槓上開花；湖口派出所警員黃文祥、何松澤於5月21日10時50分執行巡邏勤務時，在湖口鄉中山路發現電動車騎士未戴口罩，攔查後發現該騎士為新竹地檢發布之竊盜通緝犯；另警員黃子芸、陳育賢於5月22日7時50分許執行巡邏勤務，在湖口鄉成功路前，發現機車騎士未戴安全帽及口罩，經攔查發現該騎士為新竹地檢發布之妨害公務通緝犯。

因案遭通緝的部分，新湖分局除依法移送新竹地檢署偵辦外，另外出未戴口罩，違反防疫規定部分，均因騎士便宜行事，將口罩「帶」在身上，未依規定佩戴，經警方勸導後皆立即改善。

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