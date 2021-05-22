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「最近網傳我確診…」蔡英文宣布2大重點：15日陽性率6.3％最高

▲▼蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者董美琪／綜合報導

台灣22日（六）新增321例本土，加上400例校正回歸，共721人確診，總統蔡英文晚間臉書發文表示，「非必要別出門，宅在家就能守台灣。」另外也向國人報告2大重點。

總統蔡英文晚間發文，全文如下：

非必要別出門，宅在家就能守台灣。
今天兩大重點向大家報告：

重點1
 最近的疫情趨勢顯示，每天的 #採檢陽性率回穩，疫情沒有持續爆發。這告訴我們一件事：宅在家是有效的。

從5月15日採檢陽性率最高來到6.3％，此後逐步下降，這幾天維持在2.2%至2.9%。我要感謝所有配合第三級警戒、願意犧牲並減少非必要移動的大家，只要我們繼續努力，疫情一定可以控制下來。

重點2️
 最近網路在謠傳我確診的假訊息，這很顯然是認知作戰。我很健康，今天也同樣在工作崗位上，類似這樣的假訊息往往別有居心，請大家一定要多查證、多注意，別誤傳假訊息。

我也想跟大家說，防疫是長期抗戰，不分中央地方，所有防疫人員都是全力以赴。面對病毒，必須要 #科學防疫，國際上對於確診案例的統計方式也都有可以參考的經驗。我們要相信專業，體恤所有日夜辛苦篩檢、疫調的防疫同仁。

這個週末仍然是關鍵，我們一定要守好疫情防線，最好的方法，就是宅在家、少出門。把自己照顧好，就是把台灣照顧好。
#非必要別出門
#團結防疫守台灣

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