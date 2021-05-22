17歲少年賣菜超時　慘被警察打到失去意識！送醫斷氣引爆民怨

▲17歲少年因超時營業被執法人員盯上。圖為印度警察。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度北方邦一名17歲少年21日在賣菜做生意，但營業時間超過下午3時，被視為違反新冠防疫規定，最終被警方暴力毆打致死。此案引爆當地民怨，許多人上街示威抗議，依據警方最新聲明，目前已有2名警察遭到停職。

綜合新德里電視台、印度斯坦時報報導，事發於北方邦烏納奧縣城鎮邦格阿爾毛（Bangarmau），當地因新冠確診激增實施防疫禁令，該名賣菜少年費瑟（Mohammad Faisal）則因超時營業，被執法人員盯上。

依據費瑟父親穆罕默德伊斯蘭（Mohammad Islam）的說法，當時有員警及警衛以違反防疫令為由，上前朝費瑟一頓暴打，且費瑟在失去意識後仍被帶回警局，身體狀況持續惡化，儘管緊急送醫仍無法挽救他的性命，「我們當時接到其他小販的電話才知道情況……等我到醫院的時候，他就已經走了。」

現已知費瑟於當地下午4時30分左右被宣告死亡。此案引爆當地民怨，死者家屬指控警方包庇，當地居民上街發起示威抗議，要求當局賠償死者家屬並對施暴者採取行動。

警方透過聲明表示，此事件將立案調查，現已有2名員警遭到停職，另有一名警衛接受停職處分之後被開除。

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