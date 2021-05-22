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去去病毒走！師父作法「凶狠暴吼」噴殺氣　30秒趨疾片瘋傳

記者吳美依／綜合報導

印度新冠疫情持續延燒，部分民眾遵守防疫規範之餘，也試圖尋求心靈寄託。一名印度教領袖帶領信徒，進行傳統儀式yagna，祈求疫情早日緩解。而他在聖火前怒吼，想要「趕走」病毒的凶狠畫面，如今在社群媒體上瘋傳，引發熱烈討論。

在這部30秒的影片中，師父盤腿坐在正中央，情緒激動地大吼「Om Corona Bhaag Swaha」，每喊出一個字，音量就逐漸增大，語氣聽起來可說是「殺氣騰騰」，最後把供品投入聖火中。

▲▼印度師父趨疾儀式影片爆紅。（圖／翻攝instagram@varindertchawlaVerified）

▲印度師父趨疾儀式影片爆紅。（圖／翻攝instagram@varindertchawlaVerified）

由於印度政治人物阿塔瓦萊（ Ramdas Athawale）去年提出的口號「Go Corona Go」曾在全國蔚為流行，此影片被封為「2.0版本」，再度引發熱烈討論。

許多網友看完趨疾影片都笑翻了，紛紛在留言處貼出大笑表情符號，「還有誰是從迷因（meme）專頁看到這部影片的？」還有媒體指出，此舉看似迷信，卻意外在疫情嚴峻之際，提供民眾一些有趣的發洩管道。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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