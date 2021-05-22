找出社區黑數！王欣儀要求：北市各行政區「加設快篩站」

▲剝皮寮快篩站。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲在萬華地區設立5個快篩站，不過台北市議員王欣儀認為，除了萬華區之外，也應在各行政區設置快篩站，尤其是確診數量多的重災區如文山、大安、大同、中正區，以方便有接觸史、有疑似症狀的民眾能「就近」進行快篩、減少移動風險，找出先前應篩檢而未篩檢之黑數，確實防堵傳播鏈。

王欣儀22日發出書面質詢，提及之前國民黨團就發出聯合質詢稿，要求北市府應儘速擴大篩檢能量，於各區加設篩檢站；但幾天時間過去，只見疫情持續擴大，卻仍不見市府有動作、回應。

王欣儀以選區大安、文山區為例，截至5/21止的疫情確診數，文山區累計已35例，為萬華區之後的第2高，大安區也有26例，其中不乏有位在大型社區、國宅內的，社區感染爆發使周遭居民非常擔憂，文山區立委賴士葆也很關心，紛紛陳情反映，希望北市府除了在萬華區外，也能在每個行政區至少先加設一個快篩站。

王欣儀認為，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也曾表示，擴大篩檢站設立是現階段重要目標，雙北地區需要立即大範圍擴建社區篩檢站。這波疫情當中，全國最多確診案例聚集在台北市萬華區，而台北市是最早啟動快篩，在萬華區設立多處快篩站，讓疫情真實樣貌得以浮現，並面對處理解決，「北市府明快啟動許多防疫手段也讓各縣市仿傚，民眾也很肯定北市府的果斷作為！」

王欣儀強調，疫情嚴竣，台北市仍為疫情重災區，隨著各區確診人數不斷持續增加，因次再次提出質詢要求，北市府應儘快於各行政區增設快篩站，找出社區間未被篩檢出的確診者，將其隔離送至醫療院所或加強版防疫專責旅館，以確實防堵感染持續擴大。

▼台北市議員王欣儀。（圖／記者李毓康攝）