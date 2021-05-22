快訊／「校正回歸」確診+269　柯文哲：採檢量太多來不及化驗

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠本土疫情未歇，指揮中心公布，22日新增321例本土、2例境外移入；另外，有400例本土確診個案「校正回歸」，其中有2例死亡。針對中央的「校正回歸」說詞，柯文哲說，最近檢體量太大，所以才會累積這麼多，實際上是早就採檢，只是在等報告出來，才會突然爆量。

為什麼會突然確診700例？柯文哲說，因為過去病例不多，都要求要PCR正、確診，才通報疾管署，可是因為過去這段時間病例累積太多，採檢的樣品太多，實驗室來不及做PCR。

也因為檢體的量累積多了，慢慢增加PCR檢查量，才一下累積這麼多，確診案例700例，很多是已經採檢但這幾天報告才出來，感覺很像量突然出來，但實際上採檢時間是上禮拜。

柯文哲說，也因為沒有把快篩當做確診標準，一開始只做PCR，甚至有病人到急診做完PCR就回家休息，也許2、3天後才通知。特別是上禮拜常因為量太多，PCR結果出來不知道是幾天後的事才通知。柯文哲說，的確目前還有一些病人是在家裡，去醫院做PCR回家等，後來才接到確診通知。

柯文哲表示，這些病人還是會送到集中檢疫所，既然你是確診者，一定要一人一室，這是最低標準，一人一戶最好，防止你再去感染其他人。