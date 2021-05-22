什麼是「校正回歸」？疾管家：恩...這個問題我還不知道欸

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，且有越來越嚴重的趨勢。指揮中心22日召開記者會，宣布新增321例本土、2例境外移入；另外，有400例本土確診個案「校正回歸」，其中有2例死亡。此詞一出引發各界譁然，甚至連指揮中心官方的Line帳號「疾管家」都被拿來kuso，詢問什麼是「校正回歸」，竟得到「恩...，這個問題我還不知道欸，你要不要先問我別的問題？」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



針對中央想出「校正回歸」一詞，國民黨台北市議員徐弘庭在臉書表示，「連疾管家都說：不好意思，可以請你換個說法再說一次嗎？」，沒想到蔡英文還沒告訴全世界什麼是「創造性模糊」，今天疫情指揮中心就告訴大家創造性模糊是什麼了。記者實測也得到，「恩...這個問題我還不知道欸，你要不要先問我別的問題？」

▲私訊問疾管家「校正回歸」，得到驚人答覆。（圖／翻攝疾管家帳號）



另外，同黨市議員游淑慧諷刺，校正回歸？蓋牌認列？今天本土增321例，400例本土「回歸上週個案」，也就是衞福部承認上週「少報」400例，「這和企業一樣，財報緩列虧損嗎？」

指揮中心表示，今日新增之321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月10日至5月21日。

校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

指揮官陳時中說，上述個案分布以新北市384例最多(以板橋區103例為多)，其次為臺北市269例(以萬華區174例為多)，桃園市20例、臺中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、臺南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。

其中萬華活動史相關258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例。相關疫情調查持續進行中。