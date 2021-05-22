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林口長庚2家屬自聘看護確診　羅一鈞：5月中前均有萬華活動史

▲▼05/11指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,張上淳,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

林口長庚傳出院內確診，院方表示為家屬自聘的看護在急診採檢驗出陽性，已緊急匡列接觸醫護採檢。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，林口長庚有2名院外看護在5月中旬前有萬華活動史，院方緊急匡列相關接觸者採檢都陰性，但先前幾起院內感染事件可見，一採陰性不保證後面不會轉陽，指揮中心已提醒長庚要持續留意。

雙北本土疫情不平靜，現傳桃園也中鏢。《ETtoday新聞雲》接獲爆料指出，林口長庚院內疑似有多人染疫，5/19起針對部分住院患者與醫護進行採檢，多樓層醫護遭匡列，不只一棟大樓受影響，目前只剩兒童大樓安全。

對此，林口長庚回應，5/19有一名家屬自聘護工在結束院內照顧任務後自覺身體有異，自行前往急診採檢驗出陽性，但因曾照顧院內病人，院方收到確診消息後，已緊急針對同病室相關接觸者進行採檢，也做了環境清消，目前一採結果均為陰性，但為了安全起見，仍安排接觸醫護居家隔離。

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不過，在該名護工確診後，同派遣公司又有一名護工出現身體不適，自行到急診採檢也驗出陽性，由於確診前同樣在林口長庚照顧病患，但與首名確診的護工位處不同大樓，院方也針對同病室接觸病患、醫護團隊進行採檢，一採也都是陰性，今天上午也在與指揮中心召開防疫會議討論後續作為。而兒童大樓的確沒有病患足跡。

林口長庚醫院下午也發布新聞稿澄清，絕無外傳院內感染，也絕無院內傳播鏈，而是2名家屬自聘的照顧看護工在院外染疫。第一線防疫人員工作很辛苦，請外界不要再以訛傳訛。

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