LIVE／中央「校正回歸」病例擾亂疫調？柯文哲親上火線回應

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，且有越來越嚴重的趨勢。指揮中心22日召開記者會，宣布新增321例本土、2例境外移入；另外，有400例本土確診個案「校正回歸」，其中有2例死亡。在北市部分，新增269例，且仍以萬華區174例最多。台北市政府21日下午3點30分將召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊親自出席，《ETtoday新聞雲》會全程直播。

指揮中心表示，今日新增之321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月10日至5月21日。

校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

指揮官陳時中說，上述個案分布以新北市384例最多(以板橋區103例為多)，其次為臺北市269例(以萬華區174例為多)，桃園市20例、臺中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、臺南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。

其中萬華活動史相關258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例。相關疫情調查持續進行中。

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

