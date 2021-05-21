全台中禁內用　逢甲串燒名店破天荒外帶7折、米其林便當店送優惠

▲全台中禁內用，逢甲串燒名店優惠打到骨折、米其林便當店也加入。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

疫情升溫，今（21）日本土確診人數再破300例，疫情指揮中心指揮官陳時中坦言疫情「多頭燒」，呼籲大家「周末非必要不要外出」。台中市長盧秀燕也宣布，明起全台中餐飲業禁止現場飲食，外帶外送需採實聯實名制。餐飲業者自救火速推優惠，逢甲串燒名店推串燒套餐外帶最低7折起，連酒水也有優惠；米其林便當名店也推外帶便當送味噌湯。台中驛鐵道文化園區新站商場「鐵鹿大街」決定自即日起自主停業至6月8日。

面對市府宣布，各店家都顯得措手不及。逢甲串燒名店激旨燒鳥表示，從夜市停業開始，逢甲人潮就銳減，現在連商圈都無法現場飲食，對生意打擊更大，但也坦言為了防疫，得共體時艱。

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激旨燒鳥也宣布，今起推出防疫串燒套餐最低7折起，是11年來首次推出此優惠活動；串燒單點滿500元則享9折優惠，並贈送氣泡飲2杯；防疫期間酒品外帶，店內熱銷的沙瓦享第2杯半價、瓶裝日本啤酒買3送1。獲得米其林必比登推介的金之園草袋飯也宣布，外帶便當即贈送味噌湯。

另外，台中驛鐵道文化園區新站商場「鐵鹿大街」決定自即日起自主停業至6月8日；因有確診者足跡而停業消毒的中友百貨今天復業就又遇到此政策，中友百貨表示，已在APP首頁緊急開設「外帶、外送訂餐服務」，明起店內餐廳以外送外帶，也會在百貨A、B棟之間設立取餐區，消費者可以在1樓店外取餐。

▲獲得必比登推介美食的台中金之園草袋飯也推出外帶優惠。（圖／資料照片）