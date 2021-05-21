「加強版防疫專責旅館」即起上線！4飯店凱撒是其一　現有351房間

▲加強版防疫專責旅館即日起上線。（圖／觀傳局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

本土疫情再創新高，台北市今（21日）新增127確診病例，集中檢疫所一位難求，防疫旅館是否足夠成關注焦點。對此，台北市長柯文哲21日指出，防疫旅館分為三級，「加強版防疫專責旅館」等級最高，截至目前已成立共4間、提供超過350個房間，安置快篩陽性的民眾，並將提供旅館從業人員每人每天2,000元，共14天的津貼。

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▲旅館工作人員由進駐之醫護團隊施打疫苗。



台北市長柯文哲21日召開記者會，宣布防疫旅館分為三級，等級最高的是「加強版防疫專責旅館」，可以說是台灣版的「方艙醫院」，目前有4家轉成這類。其中，五星飯店「凱撒飯店」就是其一，今早官方粉專宣布暫停住房及餐廳服務，隨後也在官網公告，「同島一命、團結抗疫」投入行列。



考量本土病例暴增、使得集中檢疫所一位難求，北市府持續成立「加強版防疫專責旅館」，截至今（21日）已成立共4間、提供超過350個房間，安置快篩陽性的民眾，後續也將持續調度並輔導旅館成為加強版防疫專責旅館，配合整體防疫政策，將醫院的醫療量能留給中、重症病患使用。

▲醫護人員防疫物資充足。

「加強版防疫專責旅館」有醫護人員進駐，除以獨棟旅館為原則，並提供口罩及隔離衣等配備，亦協調國軍化學兵支援防疫專責旅館消毒作業、並由警力進駐旅館確保人員安全無虞；由觀傳局、衛生局及聯合醫院共同成立輔導團，每月至旅館進行實地訪視，降低民眾等候PCR檢測結果返家後可能造成的風險；目前4間旅館已備妥351個房間，後續擬擴充至1200間。

▲目前4間旅館已備妥351個房間，後續擬擴充至1200間。

另外，北市府更宣布將提供專責旅館從業人員每人每天2,000元，共14天的津貼，盼讓員工能安心投入防疫工作，一同為防疫努力。北市觀傳局表示，第二種則是防疫旅館，專門收容居家隔離病人。

觀傳局局長劉奕霆表示，將以最快速度成為防疫最堅強後盾，後續也將持續輔導旅館成為加強版防疫專責旅館、全力加開房間數，目標沒有上限，且非常感謝旅館業者的支持與配合。