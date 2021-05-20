1張圖揭「高雄燒烤店群聚」導火線！　4天內6人確診

▲高雄左營區串門子海鮮燒烤店爆發群聚感染。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心20日公布案2715為高雄市60多歲女性，曾在14日晚間到左營區一家燒烤店用餐，經衛生局疫調發現，當日晚間用餐的消費者，自16日起至今就有6人確診，可視為一波燒烤店群聚感染。

根據衛生局疫調結果，案2715為60多歲無業女性，同住家人有2人，無旅遊史。14日晚間6點30分曾和4名友人到左營區「串門子海鮮燒烤」用餐，15日下午1點到武廟市場「蔡家什菜」購買午餐，同日中午3點到苓雅區「羅伯咖啡」消費，15日晚間6點30分又再度到左營區「串門子海鮮燒烤」用餐。另查，個案她在15至18日中午都會到苓雅區「SO NICE高雄文化店」以及仁武區台糖化學工業公司。

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▲高雄市60多歲婦人燒烤店與新北確診友人聚餐後確診 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局表示，根據婦人敘述，因知道同桌新北男友人(案2336)確診，因此自行連絡1922，同時表示自己出現發燒、倦怠、咳嗽、腹瀉等症狀。18日由衛生局疫調中心安排至醫院採檢，19日檢驗結果陽性，目前意識清楚，收治於負壓隔離病房治療中。

「這是一波燒烤店群聚！」衛生局表示，經疫調發現，14日晚間6點至9點，新北確診男在燒烤店2樓5號包廂與4名友人聚餐後，同桌的2名友人陸續也在17、18日發病，19日高雄60多歲女也出現症狀，這3人都在19日確診，另外還有1名同桌友人已安排採檢。

▲新北確診男14日誌燒烤店聚餐後，16日確診。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局表示，除了新北男、高雄60多歲女以及2名同桌友人都確診，同樓層的1號包廂也有人因這起聚餐群聚而確診！指揮中心19日公布病例，案2527為高雄女保險業務員，14日當天晚間7點至10點與7名朋友也到串門子海鮮燒烤聚餐，18日出現喉嚨不適，由家人陪同至醫院就醫篩檢後確診。

▲▼高雄女保險業務員14日晚間也到燒烤店聚餐，但比新北確診男同桌友人還早發病。（圖／高雄市衛生局提供）

由於疫調初期，女保險業務員自述並無北部活動史及北部旅遊史，讓衛生局一度追查不到感染源，不過近一步調查發現，原來案2336、案2715以及女保險業務員都曾在14日晚間到燒烤店用餐，衛生局認為，這可視為一波燒烤店群聚感染案件。

對此，高雄市長陳其邁表示，燒烤店群聚就是典型的餐廳內用群聚，由於該家燒烤店只有1間廁所，研判是可能是共用廁所造成感染，這6人都是英國變種株，特色是感染力強、發病時間短，在疫情嚴峻期間，呼籲請民眾到餐廳消費時，盡量不要選擇內用，盡可能外帶回家，減少增加感染源的機會。

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