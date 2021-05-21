駕車發生交通事故致人傷害而逃逸　立院三讀最重判5年

▲立法院三讀通過《刑法》修正草案，發生交通事故致人傷害而逃逸者，最重處5年有期徒刑 。（圖／記者黃子倩翻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會21日三讀通過《刑法》修正草案，明訂駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6個月以上、5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，則處1年以上、7年以下有期徒刑。

依據現行《刑法》規定，駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上、7年以下有期徒刑，行政院會4月8日通過法務部擬具的刑法第185條之4條文修正草案，由行政院函請司法院會銜送請立法院審議。

三讀條文明定，駕駛動力交通工具發生交通事故， 致人傷害而逃逸者，處6個月以上、5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上、7年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。

司法院大法官會議在2019年5月31日做出釋字第777號解釋，認為《刑法》第185條之4肇事逃逸罪規定意旨，其中「肇事」文義有違法律明確性原則，應該自解釋公布日起失效。

此外，法定刑一律科以1年以上7年以下有期徒刑，對於情節輕微個案構成顯然過苛處罰，不符憲法罪刑相當原則，這部分自解釋公布日起2年內失效。