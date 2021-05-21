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快訊／才跟游錫堃和10位朝野立委開會　羅致政昨晚急測核酸篩檢

▲▼立委羅致政助理確診 羅致政本人採檢陰性 羅致政辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委羅致政助理確診，羅致政本人採檢陰性。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委羅致政某位居住於萬華之同仁，由於居住於高風險熱區，於上周日進行採檢，並於20日19時30分左右接獲通知確診，成為首位立委助理確診的案例。立法院21日召開院會審查紓困條例，20日晚間連夜大消毒，立委的座位上也加裝隔板，阻絕口沫傳染。

立法院朝野黨團20日才召集協商敲定停會日期，出席會議的除了立法院長游錫堃外，還有民進黨總召柯建銘、幹事長劉世芳、立委羅致政、國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、民進黨團立委蔡壁如、邱臣遠、時代力量立委陳椒華、邱顯智、王婉諭等8位立委。

羅致政指出，他於昨晚進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示為陰性，請大家放心，他也會遵守指示，居家隔離14天。

羅致政說，國會辦公室及服務處同仁將遵從地方衞生單位之指示，進行必要之居家檢疫隔離或居家自主管理，該確診同仁並未到服務處上班，跟服務處同仁也沒有接觸，請板橋的鄕親不用過度擔心。

立法院各委員會目前也加強防疫作為，除了進入委員會開會、採訪都必須戴口罩、酒精消毒及實名制外，在座位上加裝壓克力透明隔板，且人員也穿插間隔坐，把位距離拉開，加強防疫。

立法院中興大樓昨（20日）也傳出外包清潔員確診，讓院內人心惶惶。對此，立法院長游錫堃20日受訪表示，這部分是他自己本身感到不舒服，去快篩，結果還沒出來，等結果出來再跟大家報告。

此外，勞動部勞動基金運用局國會聯絡人19日確診，勞金局說，該員係於5月15日上週六開始有發燒症狀，而自5月11日起均未進入立法院場域，並無傳染給立法院同仁之虞，大家可以放心。

▼立法院議場立委座位席加裝隔板。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院 防疫 議場立委座位席加裝隔板。（圖／記者屠惠剛攝）

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