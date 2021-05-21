立院三讀新設「全民防衛動員署」　資通電軍改直屬國防部

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

立法院會21日三讀通過《國防部防衛後備動員署組織法》草案、《國防部組織法》、《國防部參謀本部組織法》等修正草案，明定國防部新設全民防衛動員署，整併後備指揮部、國防部作計室、全民防衛動員室，最快2022年1月成立。

行政院會3月25日通過行政院組織調整等法案，將新設國防部「防衛後備動員署」，整併後備指揮部、國防部作計室、全民防衛動員室，並送立法院審議。立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會於4月19日將召開聯席會議，並將全案審查完竣。

根據《國防部組織法》三讀通過條文，將「全民防衛動員政策建議及軍事動員準備方案之規劃」自國防部掌理事項中移除，並於國防部次級軍事機關新設「防衛後備動員署」，其業務為軍事動員事項之規劃、核議、執行與行政院與所屬機關（構）、直轄市及縣（市 ）政府全民防衛動員事項之協助。

三讀條文也規定，國防部設憲兵指揮部及資通電軍指揮部，其組織以編組裝備表定之。國防部為執行軍隊指揮， 將前項軍事機構及其所屬部隊編配參謀本部。

根據《國防部參謀本部組織法》三讀條文，則將原參謀本部掌理之「後備部隊編組、管理 、戰備整備、召集訓練、運用之規劃及執行」事項，修正為「後備部隊運用之指導與後備部隊編組、管理及召集訓練之協助」。

根據《國防部防衛後備動員署組織法》規定，國防部為辦理軍事動員、協助行政院 與所屬機關（構）、直轄巿及縣（市）政府 全民防衛動員事項，特設防衛後備動員署。

三讀條文明訂，防衛後備動員署設置署長1人，官階為中將；副署長兼執行長1人，職務列簡任第13職等；副署長2人，其中1人職務列簡任第12職等；另1人職務列少將。

為強化中央與地方及跨部會合作機制等狀況，三讀條文規定，全民防衛動員署為執行全民防衛動員業務需要，得報請行政院核准，由行政院所屬機關構、直轄市及縣市政府派員進駐辦事。

條文也規定，本防衛後備動員署因業務需要，得進用國軍聘雇人員。

此外，立法院會21日也通過附帶決議，內容包括全民防衛動員署可於明年元旦設立，國防部應籌畫辦理單一縣市擴大動員演習、驗證，並配合署的運作，結合兵推與計畫作為、演習驗證後1年內，再研議全民防衛動員準備法的修正必要與具體建議。

國防部長邱國正表示，全民國防是我國國防基本理念，而全民防衛動員準備機制則是實踐該理念的具體作為，其要旨在於「納動員於施政、寓戰備於經建」的原則，策訂各項動員準備方案，並逐年策訂各種動員準備分類計畫，結合政府各項動員準備事項。

邱國正說明，因應日益嚴峻的敵情威脅，為使「全民防衛動員準備」機制得以落實，亟需設立專責政策及執行機關，因此制訂《國防部防衛後備動員署組織法》，防衛後備動員署將為中央三級機關，隸屬國防部。