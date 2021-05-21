羅致政助理確診燒進國會　議場急加透明隔板...立委笑「一蘭拉麵」

▲立法院議場立委座位席加裝隔板。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情大爆發，民進黨立委羅致政某助理20日接獲確診通知，成為首位立委助理確診的案例，也使疫情延燒國會。對此，立法院20日晚間起陸續於議場、各委員會、中興大樓進行消毒，21日更在議場內的立委座位席加裝隔板，盼透過種種作為加強國會防疫。

羅致政21日上午證實，國會辦公室某位居住於萬華的助理同仁，由於居住於高風險熱區，於16日進行採檢，之後在20日晚間7時30分左右接獲通知確診，該同仁本周17日至21日均未到立法院上班，目前也沒有發燒或其他身體異狀，正等待被安排至集中檢疫所。

對此，立法院20日晚間起陸續於議場、各委員會、中興大樓進行消毒，21日更在議場內的立委座位席加裝隔板，盼透過種種作為加強國會防疫。民進黨立委鄭運鵬也在臉書貼出座位照片，笑說「議場也變成一蘭拉麵的格局了」。

▼立法院議場立委座位席加裝隔板，鄭運鵬立委笑稱議場變一蘭拉麵了。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，立法院各委員會目前也加強防疫作為，除了進入委員會開會、採訪都必須戴口罩、酒精消毒及實名制外，也在座位上加裝壓克力透明隔板，與會人員也須穿插間隔坐，幾座位距離拉開加強防疫。

▲立法院加強防疫措施，調整各委員會座椅間距。（圖／記者屠惠剛攝）



事實上，立法院各委員會目前也加強防疫作為，除了進入委員會開會、採訪都必須戴口罩、酒精消毒及實名制外，也在座位上加裝壓克力透明隔板，與會人員也須穿插間隔坐，幾座位距離拉開加強防疫。

此外，立法院中興大樓20日也傳出外包清潔員確診，讓院內人心惶惶。對此，立法院長游錫堃20日受訪表示，這部分是他自己本身感到不舒服，去快篩，結果還沒出來，等結果出來再跟大家報告。

另外，勞動部勞動基金運用局國會聯絡人19日亦確定確診，勞金局表示，該員於15日開始有發燒症狀，而自11日起均未進入立法院場域，並無傳染給立法院同仁之虞，大家可以放心。

▼立法院將各委員會多餘的椅子集中保管。（圖／記者屠惠剛攝）

